Händler verkauft God of War Ragnarök 2 Wochen zu früh und Cory Barlog ist richtig angefressen

Bereits vergangene Woche haben wir euch davon berichtet, das im Netz Leaks zu God of War Ragnarök kursieren. Diese stammen zum Großteil aus Testversionen und verbreiteten schon einige Spoiler. Leider reißen die Leaks da aber nicht ab, denn ein Target, eine Supermarktkette in den USA, hat das Spiel bereits knapp zwei Wochen vor Release verkauft. Social Media sprudelt da natürlich nur so vor Spoilern, Screenshots und Clips. Game Director Cory Barlog und sein Entwicklerteam sind davon mehr als enttäuscht .

"Completely f**ing stupid"

In einem Tweet äußerte sich Barlog jetzt zu den Leaks und machte seinem Unmut darüber Luft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Er schreibt, wie enttäuscht er über das alles sei und dass es ihm sehr leid tue, dass alle, die das Spiel komplett unvoreingenommen erleben wollen jetzt den Spoilern so ausweichen müssten. Außerdem meint er, stellvertretend für das ganze Entwicklerteam, dass sie sich das so nicht vorgestellt hatten.

All das ist absolut verständlich, wenn man bedenkt, wie viel Zeit, Arbeit und Herzblut die Entwickler*innen in ein AAA-Game wie Ragnarök stecken. In diesem Fall nur, damit ein paar Leaker das Spiel und die Twists für einige Spieler*innen komplett zerstören.

Auch Autor und Story Lead Matt Sophos zeigte sich enttäuscht und empfiehlt sich erst einmal von Social Media fernzuhalten, möchte man Spoiler vermeiden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Statement vom gesamten Entwicklerteam

Das Entwicklerstudio Santa Monica Studios veröffentlichte auf Twitter vor wenigen Tagen ebenfalls ein Statement zur Situation und richtet sich darin direkt an diejenigen, die das Spiel bereits zu Hause liegen haben.

(...)

Wir bitten euch darum, nachsichtig mit den vielen Fans zu sein, die nicht aus Versehen Clips, Gameplay oder Spoiler zur Story sehen wollen und es zu vermeiden, diese weiter zu teilen.

(...)

Für diejenigen, die nicht riskieren wollen, irgendetwas zu sehen, bevor das Spiel offiziell erscheint, empfehlen wir euch dringend alle Schlagwörter und Hashtags, die mit dem Spiel zusammenhängen, bis zum Releasetag stumm zu schalten.

Zum Ende bedanken sie sich trotz allem für die Unterstützung und versichern, dass es sich lohne, auf den offiziellen Release am 9. November zu warten. Dann erscheint God of War Ragnarök für die PS4 und die PS5.

Was ist eure Meinung zu solchen Leaks?