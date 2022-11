PS5 kaufen: Jetzt bei MediaMarkt im Bundle mit God of War Ragnarök verfügbar

Update: Zwischenzeitlich sind die Bundles ausverkauft, aber es gibt immer wieder neue Fuhren. Unter anderem ist die PS5 jetzt auch einzeln erhältlich.

Bei MediaMarkt ist die PS5 verfügbar! Und brandneu mit dabei: Ein Bundle mit dem heiß ersehnten God of War Ragnarök. Genießt das neue Kapitel von Kratos und Atreus in voller Pracht auf Sonys neuer Konsole. Greift schnell zu, die PS5 ist bekannterweise sehr schnell ausverkauft.

PS5 kaufen: Einzeln und als Bundle mit God of War Ragnarök

Warum die PS5 so beliebt ist liegt auf der Hand: Starke Hardware, starke Spiele und ein extrem fortschrittlicher Controller. Aktuell ist sie in verschiedenen Ausführungen bei MediaMarkt verfügbar. Einige Varianten sind bereits ausverkauft, es ist also Eile geboten:

Ihr habt die Wahl zwischen der Konsole mit God of War Ragnarök, oder dem größeren Bundle das noch The Last of Us Part 1 dazu wirft. Alternativ gibt es auch ein Bundle mit der digitalen Version der PS5: Hier bekommt ihr das Pulse 3D Headset und das neue God of War, dabei zahlt ihr sogar deutlich weniger als bei den anderen Modellen. Wenn ihr gut auf das Laufwerk verzichten könnt, bekommt ihr definitiv am Meisten für euer Geld, zumal Sony die Preise der PS5 ja kürzlich erhöht hat.

PS5 kaufen: Bei diesen Shops bekommt ihr das Bundle

Neben MediaMarkt haben auch zahlreiche andere Shops das begehrte PS5-Bundle mit God of War Ragnarök. Haltet vor allem hier eure Augen offen: