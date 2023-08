Erfolgreichster Twitch-Streamer will 300 PS5 in New York verschenken und muss fliehen, weil Aktion im kompletten Chaos endet und zu 65 Festnahmen führt

In New York kam es am Freitag während einer PS5-Geschenkaktion zu 65 Festnahmen.

Was passiert, wenn einer der am meisten abonnierten Twitch-Streamer insgesamt 300 Exemplare der aktuell gefragtesten Konsole mitten in New York verschenkt und die Aktion vorab bei den zuständigen Behörden nicht anmeldet? Wir nehmen die Antwort vorweg – pures Chaos!

Streamer will 300 PS5 in New York verschenken

Darum geht's: Der erfolgreiche Twitch-Streamer Kai Cenat wollte am vergangenen Freitag auf dem berühmten Union Square in New York massig Geschenke verteilen – darunter 300 PS5-Konsolen. Angekündigt wurde die Aktion vorab in mehreren Livestreams, allerdings nicht bei den zuständigen Behörden der Stadt. (via New York Times)

Geschenkaktion endet in 65 Festnahmen

Pünktlich um 15 Uhr Ortszeit hatten sich bereits mehrere tausend Personen, darunter viele Jugendliche, am Union Square versammelt und die Aktion während der Ankunft von Cenat zur Eskalation gebracht, wie hier im Video von ABC News zu sehen:

Sachschäden und Verletzte als Folge: Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie Autos mutwillig beschädigt, Gegenstände geworfen, ein Kiosk geplündert und mehrere Feuerwerkskörper und Rauchbomben gezündet werden.

Wer ist Kai Cenat? Cenat hält mit 306.000 gleichzeitig aktiven Subs den Twitch-Rekord des am meisten abonnierten Streamers und ist vor allem im Bereich Just Chatting, aber auch im Gaming aktiv.

Nach Anrücken der New Yorker Polizei (NYPD) und dem Einsatz von Tränengas kam es auf beiden Seiten zu Körperverletzungen. So ist in einem Video unter anderem zu sehen, wie ein Polizist den Kopf eines Jugendlichen durch die Heckscheibe eines Autos stößt. (via Mogul Mail).

Drohende Anklage gegen Twitch-Streamer

Laut Polizei wurden während der Aktion insgesamt 65 Personen (vorübergehend) festgenommen, darunter auch Twitch-Streamer Kai Cenat selbst. Dem Internet-Star droht nun unter anderem eine Anklage wegen Anstiftung zum Aufruhr. Dass die Aktion nicht angemeldet war, könnte ebenfalls Konsequenzen haben.

Laut Eric Adams, Bürgermeister von New York, wurde das Chaos von einigen Wenigen gezielt ausgelöst: "Man kommt nicht mit Rauchbomben und Feuerwerkskörpern zu einem Konsolen-Giveaway".