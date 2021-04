PS5 lässt euch endlich Freunde leiser stellen, wenn sie im Sprach-Chat zu laut sind

Das neue Update für die Playstation 5 geht heute an den Start und bringt diverse sinnvolle Neuerungen mit sich. Beispielsweise könnt ihr eure PS5-Spiele jetzt auf eine externe Festplatte auslagern. Besonders interessant für Fans von Mehrspieler-Games und Online-Partien: Ihr habt jetzt deutlich mehr Optionen für den Sprach-Chat.

Wann erscheint das PS5-Update? 14. April 2021 (also heute)

Sprach-Chat schnell deaktivieren: Mit dem Patch ist es jetzt möglich, den Spiel-Chat komplett zu deaktivieren oder die Lautstärke einzelner Spieler:innen anpassen.

Wenn ihr den Chat im Spiel stumm schaltet, werden euer Mikrofon und die Sprachwiedergabe eurer Partymitglieder deaktiviert.

Wollt ihr nur einen oder eine Auswahl an Personen stumm schalten, ist das jetzt ebenfalls möglich. Ihr könnt sogar die Lautstärke der einzelnen Sprach-Chats im selben Chat regulieren.

Auf diese Weise müsst ihr Partymitglieder nicht jedes Mal bitten, ihre Mikrofone lauter oder leiser zu stellen. Und gegen Trolle, die ins Mikrophon schreien oder Musik laufen lassen, lässt sich so auch einfacher vorgehen.

Eine Übersicht mit allen wichtigen Neuerungen des PS5-Updates findet ihr in diesem separaten GamePro-Artikel:

Die Übersicht eurer bisher errungenen Trophäen war auf der PS5 bis jetzt ziemlich konfus. Zwar löst das April-Update dieses Problem nicht komplett, gibt euch aber zumindest einen besseren Einblick in eure Errungenschaften. Neben eurem momentan Level seht ihr jetzt euren aktuellen Fortschritt und die Aufschlüsselung in die verschiedenen Trophäen-Kategorien, so wie ihr es bereits von der PS4 gewohnt seid.

Wie findet ihr die Neuerungen des Updates?