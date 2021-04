PS5-Update soll uns das Tophäen-Leben leichter machen

Das erstes großes Update der PS5-Firmware steht an und bringt einige neue Funktionen und Anpassungen. Auf dem PlayStation Blog erklärt Hideaki Nishino, Senior Vice President Platform Planning & Management, wie diese genau aussehen. Neben mehr Steuerungs- und Personalisierungsoptionen werden auch die Speicheroptionen erweitert und Trophäen angepasst. Letzteres bekommt nicht nur eine neue Übersicht, sondern auch neue Einstellungen.

Wann erscheint das PS5-Update? 14. April 2021

Trophäen mit neuer Statistik-Übersicht

Ein Manko der aktuellen PS5-Firmware ist der Umgang mit den Trophäen. Das Update bügelt zwar längst nicht alle Kritikpunkte wie die horizontale Anordnung aus, aber eine neue Übersicht für die Trophäenstatistik ist immerhin ein Anfang. Diese wird uns neben dem aktuellen Level und Aufschlüsselung verdienter Trophäen nun auch den Levelfortschritt anzeigen, wie wir ihn bereits von der PS4 gewohnt sind:

Mehr Macht über automatische Screenshots und Videoclips

Falls nicht anders eingestellt, nimmt die PS5 automatisch Screenshots bzw. Videoclips von den Spielmomenten auf, in denen wir Trophäen erhaltet. Das kann allerdings schnell den Speicher der Konsole zumüllen. Wer darauf dennoch nicht ganz verzichten will, dürfte sich über eine neue Einstellungsmöglichkeit freuen.

Mit dem Update wird es möglich sein, die automatischen Aufnahmen gezielt für bestimmte Trophäen-Stufen einzustellen. Wer also lieber nur automatisierte Erinnerungen der Platin- und Gold-Trophäen haben will, sich aber für Bronze und Silber nicht interessiert, kann das in Zukunft so einstellen. Eine kleine, aber feine Funktion.

Apropos automatische Aufnahmen: Solltet ihr hier auf automatische Videos setzen, dann solltet ihr wissen, dass hierbei eure Stimme mit aufgenommen werden könnte:

29 3 Mehr zum Thema PS5: Achtung, bei Trophäen wird eure Stimme mit aufgenommen

Falls ihr euch nicht mühsam wegen solcher Dinge durch die PS5-Einstellungen wühlen wollt, haben wir 20 wichtige Tipps und Einstellungen für euch, die ihr auf der PS5-Konsole kennen solltet.

Was das großen PS5-Update sonst noch zu bieten hat, lest ihr außerdem in diesem Artikel.

Wie gefallen euch die Anpassungen bei den Trophäen auf der PS5? Was sollte Sony hier eurer Meinung nach als nächstes optimieren?