PS5-Controller im Prime Day-Angebot: Besser als der DualSense und bei Amazon jetzt günstig

Zum Amazon Prime Day gibt's den High-End-PS5-Controller Victrix ProCon BFG günstig.

Amazon hat unter dem Namen „Prime Deal Days“ den zweiten Amazon Prime Day 2023 gestartet. Unter den vielen Angeboten, die exklusiv für Prime-Mitglieder verfügbar sind, finden sich auch so einige tolle PS5-Deals. Mit dem Victrix ProCon BFG bekommt ihr beispielsweise einen hochwertigen Wireless PS5-Controller, der im Vergleich zum Sony DualSense viele Extra-Features bietet, zum Schnäppchenpreis:

Mit 149,99€ ist Amazon laut Vergleichsplattformen mit Abstand der günstigste Anbieter für das 2023 erschienene Gamepad, das auch mit PS4 und PC kompatibel ist. Das Angebot gilt prinzipiell bis zum Ende des Prime Days am 11. Oktober um 23:59 Uhr, es könnt aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein.

Was bietet der Victrix ProCon BFG PS5-Controller?

Der Victrix ProCon BFG PS5-Controller ist modular aufgebaut und bringt einiges an Zubehör mit.

Der kabellose Victrix ProCon BFG bietet eine Menge Features, die ihr beim gewöhnlichen Sony DualSense nicht bekommt. Hier die wichtigsten im Überblick:

Modular & anpassbar: Der Victrix ProCon BFG ist ein modularer Controller mit austauschbaren Teilen. Dadurch könnt ihr beispielsweise die Sticks wechseln, das tellerförmige D-Pad durch ein Steuerkreuz ersetzen oder auf der linken Seite den Stick und das D-Pad die Position tauschen lassen. Fighting-Game-Fans können den rechten Stick gleich ganz entfernen und durch ein mitgeliefertes Fight-Pad-Modul mit sechs Buttons ersetzen.

Zusatztasten und Trigger Stops: Wie es sich für einen Pro Controller gehört, bietet der Victrix ProCon BFG auch vier zusätzliche Tasten in Form von Paddles auf der Rückseite. Die üblichen Trigger Stops, die euch beispielsweise in Shootern schnelleres Feuern ermöglichen, sind ebenfalls mit dabei und sogar in fünf Stufen einstellbar.

Einstellungen per App: Wer seinen Controller noch weiter anpassen möchte, findet beim Victrix ProCon BFG weitere umfassende Einstellungsmöglichkeiten in der App. Diese lässt euch nicht nur die Tasten umbelegen, sondern beispielsweise auch die Empfindlichkeit der Sticks einstellen. Sogar ein Equalizer ist mit dabei, durch den ihr den Sound eines angeschlossenen Headsets optimieren könnt.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht haben wir euch bereits viele weitere Top-Angebote aus dem Amazon Prime Day herausgesucht, darunter PS5-Angebote wie Spiele und kompatible SSDs. Auch diese Deals hier sind einen Blick wert: