PS5-Controller zum besten Preis des Jahres sichern: Den DualSense gibt’s jetzt im Amazon-Angebot!

Wenn ihr euch einen neuen DualSense PS5-Controller zulegen wollt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.

Die großen Days of Play Sales bei Amazon sowie bei MediaMarkt und anderen Shops wurden gestartet, wodurch ihr jetzt eine Menge PS5-Spiele und -Hardware günstig bekommen könnt. Darunter ist auch der Sony DualSense Controller, den ihr jetzt in der weißen und der schwarzen Version unter anderem bei Amazon 25€ günstiger im Vergleich zum UVP abstauben könnt. Laut Vergleichsplattformen handelt es sich dabei um den bislang besten Preis des Jahres:

Alternativ findet ihr das Angebot auch bei MediaMarkt, Saturn und Otto. Der Preisunterschied zwischen den Händlern beträgt nur einen einzigen Cent. Da ihr bei Amazon versandkostenfrei bestellen könnt, kommt ihr dort jedoch am günstigsten weg.

Die Angebote sollen noch bis zum Ende der Days of Play Sales am 11. Juni gelten, könnten aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Dass der DualSense in nächster Zeit noch viel günstiger wird als aktuell im Days of Play Sale, ist übrigens eher unwahrscheinlich. Falls ihr also einen neuen PS5-Controller braucht, ist es eine gute Idee, jetzt zuzuschlagen.

Days of Play: DualSense Edge, PS5-Spiele & mehr im Angebot

Auch den DualSense Edge bekommt ihr aktuell im Angebot. Die Tragetasche und das Zubehör, das ihr hier seht, wird direkt mitgeliefert.

Falls euch der gewöhnliche Sony DualSense Controller nicht gut genug ist, könnt ihr euch durch die Days of Play Sales übrigens auch den DualSense Edge günstiger sichern. Dieser bietet neben den typischen DualSense-Features wie adaptiven Triggern und haptischem Feedback auch noch zusätzliche Tasten auf der Rückseite und unterhalb der Sticks sowie diverse Einstellungsmöglichkeiten, durch die ihr den Controller genau an eure Vorlieben anpassen könnt.

Den DualSense Edge bekommt ihr derzeit bei Amazon und bei MediaMarkt zu einem besseren Preis als bei Otto oder bei Sonys PlayStation Direct Shop. Sowohl die weiße als auch die schwarze Version gibt es hier 45€ günstiger im Vergleich zum aktuellen UVP:

Wie schon gesagt, halten die Days of Play Sales noch viele weitere Sonderangebote rund um die PlayStation 5 bereit, darunter zahlreiche PS5-Spiele (und zwar vor allem große Exklusivtitel wie Spider-Man 2 oder God of War Ragnarök!) und Hardware wie die PS5 Slim und Pro oder das PSVR2-Headset. Es lohnt sich also, diesen Links zu folgen und noch einen Blick auf die übrigen Angebote zu werfen: