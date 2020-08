PS5-Controller kann die Trigger blockieren, wenn eure Waffe klemmt

Sony hat mit "Play Has No Limits" den ersten globalen Werbespot veröffentlicht, der auf die wichtigen Funktionen der PS5 eingeht: Haptisches Feedback, Adaptive Trigger und 3D-Audio. Auf dem offiziellen Playstation-Blog geht Mary Yee, die Vizepräsidentin des Global Marketing von Sony Interactive Entertainment, etwas genauer auf die Funktionen ein. Zusätzlich berichten verschiedene Entwickler davon, wie sie diese in ihre Spiele einbauen.

Klemmende Waffen, ABS und andere Ideen

Die genannten Funktionen der PlayStation 5 können auf die verschiedenste Art genutzt werden, um den Spieler*innen Informationen zu vermitteln oder einfach immersiver in das Spiel eintauchen zu lassen. Während in Marvel's Spider-Man Miles Morales das haptische Feedback dafür genutzt wird, die Richtung darzustellen, aus der die Gegner angreifen, lässt sich in Gran Turismo 7 der Betrieb des Antiblockiersystems (ABS) beim Bremsen durch die adaptiven Trigger darstellen.

Beim Ego-Shooter Deathloop wiederum blockieren die Trigger, also die Abzüge, falls im Spiel die Waffe klemmt. Dinga Bakaba, Game Director von Deathloop, sieht darin eine gute Möglichkeit, den Spieler*innen schnell die benötigte Information zu liefern:

"Ich mag vor allem das Blockieren der Abzüge, wenn die Waffe klemmt, um dem Spieler sofort ein Feedback zu geben, noch bevor die Animation abgespielt wird. So wird der Spieler durch körperliche Rückmeldung aufgefordert, die Blockierung der Waffe zu lösen."

Kenji Kimura ist Director von Ghostwire: Tokyo und sieht für sein Spiel andere Möglichkeiten, wie die adaptiven Trigger genutzt werden könnten:

"Wir suchen auch nach Möglichkeiten, mit den adaptiven Triggern ein Gefühl von ausdauernder Energie oder, wenn man so will, einem Gleichgewicht der Kräfte auszudrücken und vielleicht Aktionen wie das Aufladen, Laden und einem Gefühl einer Ansammlung von Kraft oder Energie für Tätigkeiten."

Neben diesen Beispielen findet ihr auf dem PlayStation-Blog weitere Entwickler, die über ihren immersiven Einsatz der Funktionen des DualSense-Controllers erzählen. Den Werbespot selbst, der das haptische Feedback, die adaptiven Trigger und den 3D-Sound vorstellt, seht ihr hier:

Sony lädt uns damit in eine "neue Welt der Immersion" ein, in der wir das knackende Eis unter unseren Füßen spüren, den Sound aus allen Richtungen wahrnehmen und die Spannung einer Bogensehne nachempfinden können. Wie sich das alles tatsächlich anfühlt, werden wir nach wie vor dieses Jahr erfahren, wenn die PS5 veröffentlicht wird:

60 4 Mehr zum Thema Sony gibt Update zum PS5-Release & beruhigt die Fans

Wie gefallen euch die drei PS5-Funktionen? Glaubt ihr, dass sie die Immersion so positiv beeinflussen, wie Sony sagt?