PS5 für 379€: Disc Edition jetzt für kurze Zeit refurbished zum absoluten Toppreis schnappen!

Bei eBay könnt ihr die PlayStation 5 in der Disc Edition jetzt refurbished für nur 379€ bekommen – ein absoluter Schnäppchenpreis für die Konsole, selbst in generalüberholtem (und laut Verkäufer hervorragendem) Zustand. Hier kommt ihr zum Deal:

Ein offizielles Ablaufdatum für das Angebot gibt es zwar nicht, in der Regel sind die Vorräte bei solchen Deals aber eng begrenzt. Angesichts des günstigen Preises sollte ihr deshalb damit rechnen, dass die PS5 jederzeit ausverkauft sein kann.

Wer ist der Händler?

Anbeiter ist der größere und auf B-Ware sowie generalüberholte Produkte spezialisierten Händler Favorio, der mit dem Account Favorio und dem Account Favorio-Maxx schon seit vielen Jahren auf eBay unterwegs ist. Beide Account haben derzeit mehr als 99 Prozent positive Rezensionen. Es handelt sich also um einen seriösen, verlässlichen Shop. Mehr über Favorio könnt ihr auf der eigenen Homepage des Händlers erfahren.

Was bedeutet „refurbished“?

Bei Produkten, die als „refurbished“ oder „generalüberholt“ bezeichnet werden, handelt es sich um gebrauchte Geräte oder um Geräte, deren Verpackung beschädigt beziehungsweise schon einmal geöffnet wurde. Diese werden vom Händler geprüft, gereinigt und getestet. Bei Bedarf werden sie manchmal auch neu verpackt oder mit neuem Zubehör ausgestattet.

Im vorliegenden Fall laut Favorio handelt es sich bei den angebotenen PS5-Konsolen um Warenrücksendungen oder Vorführgeräte in hervorragendem Zustand, die allenfalls leichte Gebrauchsspuren aufweisen können. Erfahrungsgemäß sieht man in solchen Fällen den Geräten selbst zumeist gar nicht an, dass es sich nicht um Neuware handelt. Die Spuren finden sich vermutlich eher an der Verpackung.

