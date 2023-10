PS5: Neues DualSense-Design könnte uns bald Kopfhörer laden lassen – aber verabschiedet euch von der Akkulaufzeit

Das neue DualSense-Design könnte gleichzeitig als Case und Ladestation der Pulse Explorer-Earbuds dienen.

Sony hat ein Patent für ein vollkommen neues Design des DualSense eingereicht. Das besondere daran: Der PS5-Controller würde damit die Möglichkeit bekommen, kabellose Earbuds darin zu lagern und sie sogar aufzuladen. Das wäre praktisch für alle, die ohnehin Sony-Kopfhörer nutzen, hätte aber auch einen potenziellen Nachteil.

Sony-Patent macht den DualSense zur Ladestation für Kopfhörer

Das Patent hatte Sony bereits 2022 eingereicht, vor wenigen Tagen wurde es veröffentlicht. Darin zu sehen sind mehrere Abbildungen von möglichen Positionen für die "Taschen" im Controller, in denen die Kopfhörer gelagert werden könnten: Etwa hinter dem Touchpad oder auch in den Griffen.

Wie genau der Controller überhaupt den Platz für diese Taschen bieten soll, wird aus dem Patent dagegen noch nicht deutlich. Es ist also durchaus denkbar, dass es hier zusätzliche Ausbuchtungen geben muss, die dann auch das äußere Design verändern.

So oder so ähnlich könnten die Taschen am DualSense dann aussehen:

Eines der Designs im Patenz zeigt den DualSense mit Earbud-Taschen auf der Rückseite.

Ziel dieses Design ist es vor allem, das Managen von Controller und Kopfhörer zu vereinfachen. Dann müsstet ihr in Zukunft nämlich nicht mehr beide separat mit der Konsole verbinden und laden. So heißt es im Patent:

Der Controller ist so designt, dass er als Eingabegerät, sowie als Behälter zum Lagern, Laden und Verbinden von Kopfhörern dient. Den Controller als Kopfhörer-Case und Ladestation zu benutzen, beseitigt die Notwendigkeit, zwei separate Geräte zu managen. [...] Da Portabilität immer mehr mainstream und wichtiger wird, wird auch die Audio-Erfahrung wichtiger.

Das neue Design dürfte mit Sicherheit nicht von ungefähr zu den Inzone Earbuds passen, die Sony erst vor kurzem enthüllt hat:

0:30 Inzone Buds - Sony stellt neue In-Ear-Gaming-Kopfhörer mit saftigem Preisschild vor

Außerdem gibt es da natürlich auch noch die Pulse Explore-Earbuds, die zusammen mit dem kommenden PS5-Handheld Portal angekündigt wurden:

0:42 PlayStation Pulse Elite und Explore: Sony kündigt gleich zwei neue Headsets für PS5 an

Potenzieller Nachteil: Akkulaufzeit

Das Ganze klingt also erstmal nach einer praktischen Quality-of-Life-Verbesserung, auch wenn natürlich die Frage offen bleibt, welche Kopfhörer letztlich überhaupt mit dem Controller kompatibel sein würden.

Allerdings stehen die Chancen auch gut, dass sich die zusätzlichen Funktionen negativ auf die Akkulaufzeit des DualSense auswirken würden. Immerhin geht die Ladekapazität für die Earbuds dann auch von der Laufzeit ab. Schon beim DualSense Edge haben sich die Features merklich negativ auf den Akkubetrieb ausgewirkt:

Mehr zum Thema DualSense Edge: Eine kürzere Akkulaufzeit ist ärgerlich, lässt sich aber kaum vermeiden von Chris Werian

Wie weit genau die zusätzliche Ladestation für Earbuds sich auf den Akku auswirken würde, lässt sich aber natürlich noch nicht abschätzen. Ohnehin wissen wir noch nicht, ob der Controller in dieser Form je erscheint, immerhin handelt es sich bisher nur um ein Patent. Eine Umsetzung ist damit also noch nicht garantiert.

Was haltet ihr von dem Controller, wäre er für euch interessant?