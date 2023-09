PS5 + EA Sports FC 24: Neues Bundle schon vor Release im Amazon-Angebot schnappen

Das neue PS5-Bundle mit EA Sports FC 24 gibt's schon vor dem Release zum Schnäppchenpreis.

Die Verkäufe für das neue PS5-Bundle mit EA Sports FC 24 sind heute angelaufen und ihr bekommt das Paket direkt zum Start günstig im Sonderangebot. Bei Amazon bezahlt ihr jetzt nur 499,99€ (UVP: 619,99€). Einzeln kostet EA Sports FC 24 bei Amazon derzeit 64,99€, somit bleiben für die PS5 Disc Edition also nur noch 435€ übrig – ein sehr günstiger Preis für die Konsole.

Release des Bundles ist am 29. September, also am Freitag. Amazon verspricht eine Lieferung direkt am Erscheinungstag. Falls ihr nicht bei Amazon bestellen möchtet, findet ihr das Bundle genauso günstig auch bei MediaMarkt, Saturn und Otto:

Die Shops selbst machen bis jetzt zwar keine Angaben zur Dauer des Angebots, laut Sony soll der Einführungspreis aber bis zum 12. Oktober gelten.

Was genau enthält das PS5 EA Sports FC 24 Bundle?

Wie üblich bei solchen offiziellen Bundles liegt EA Sports FC 24 nicht in der Disc-Version, sondern als Download-Code bei. Zusätzlich zum Spiel bekommt ihr noch digitale Bonus-Inhalte, nämlich ein seltenes Goldspieler-Pack und drei ICON-Leihspieler für fünf Ultimate Team-Matches. Die PS5 Disc Edition wird selbstverständlich mit all dem üblichen Zubehör geliefert, das man auch beim Einzelkauf bekommt.

Was bietet EA Sports FC 24?

7:34 EA Sports FC 24 zeigt endlich jede Menge richtiges Gameplay

Umfangreiches Fußballspiel: Trotz des Namenswechsels soll EA Sports FC 24 die Qualität bieten, die ihr von der FIFA-Reihe gewohnt seid. Ihr werdet also ein umfangreiches Fußballspiel zwischen realistischer Simulation und einsteigerfreundlichem Arcade-Gameplay bekommen, die neben dem Ultimate Team Modus auch noch zahlreiche andere Modi wie den Karriere-Modus und den Straßenfußball-Modus VOLTA bietet. Auch ein Weltmeisterschafts-Modus ist dabei, trotz fehlender FIFA-Lizenz.

Verbesserungen: Es soll auch ein paar Neuerungen geben, die über das übliche Saisonupdate und grafische Detailverbesserungen hinausgehen. So soll das neue Spielstile-Feature das Spielverhalten sämtlicher Profis auf der Grundlage großer Datenmengen simulieren und so für ein authentischeres Spielgefühl sorgen. EA Sports FC 24 erscheint wie das Bundle am 29. September, hier könnt ihr vorbestellen:

Weitere günstige Sonderangebote und interessante Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: