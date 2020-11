PS5: Mit diesen Einstellungen holt ihr das meiste aus der Konsole raus

Mit der PS5 steht Sonys Next Gen-PlayStation vor der Tür. Nicht mehr lange, und ihr könnt endlich selbst Hand anlegen und die neuen Features der Konsole ausprobieren. Dazu zählen neben 3D-Audio auch die Funktionen des DualSense-Controllers wie Haptisches Feedback, die adaptiven Trigger und vieles mehr. Ein neues offizielles Video erklärt jetzt ganz genau, wie und wo ihr diese Dinge nach euren Vorlieben einstellen und anpassen könnt.

Diese PlayStation 5-Einstellungen empfiehlt Sony und so nehmt ihr sie vor

3D-Audio & Co: Um die Sound-Einstellungen eurer PS5 zu ändern, müsst ihr im Hauptmenü/auf dem Home-Screen nach rechts oben auf das Zahnrad manövrieren. Dahinter verbirgt sich wie gewohnt das Options-Menü. Darin gibt es den Unterpunkt Sound, bei dem ihr unter "Audio Output" auch die 3D-Audio-Funktion einschalten könnt.

Für den besonderen, dreidimensionalen Klang benötigt ihr allerdings Kopfhörer. Anschließend habt ihr auch noch die Möglichkeit, euer eigenes "3D Audio-Profil" anzupassen. Es gibt fünf verschiedene Höhen-Einstellungen, die ihr je nach euren Vorlieben und körperlichen Voraussetzungen ausprobieren und einstellen könnt.

Haptisches Feedback & Adaptive Trigger: Im Hauptmenü der Einstellungen findet ihr den Punkt Accessoires/Zubehör. Dort müsst ihr dann "Controller" auswählen und könnt anschließend zum Beispiel die Lautstärke des Controller-Speakers oder die Helligkeit der Anzeige einstellen.

Es gibt aber auch die Möglichkeit, Trigger-Effekte und die Vibrations-Intensität zu verändern. Beide Optionen sind standardmäßig auf die stärkste Stufe eingestellt, lassen sich allerdings natürlich verringern: Ihr könnt sie auf stark, mittel, schhwach oder ganz aus stellen.

Stromsparen: In den Konsoleneinstellungen findet ihr zusätzlich auch noch Einstellungen, die euch helfen können, Strom zu sparen. Diese Optionen für den Ruhemodus gibt es:

Optimiert: Neueste Updates werden automatisch heruntergeladen, ihr könnt die Konsole über die PlayStation-App oder Remote Play einschalten und Controller laden sich auch im Ruhemodus auf.

Weniger Energie-Verbrauch: Benötigt weniger Strom, schaltet aber auch einige Features aus. DualSense-Controller werden im Ruhemodus nicht aufgeladen, Updates werden nur heruntergeladen, wenn die Konsole an ist.

Remote einschalten: Um die Möglichkeit nutzen zu können, die PS5 auch aus der Ferne einschalten zu können, müsst ihr die Option in den Einstellungen aktivieren. Die findet ihr unter System und Stromsparen, wo es nochmal eine eigene Sparte für alles gibt, was im Ruhemodus verfügbar sein soll. Dort aktiviert ihr die Option zum Anschalten über das Netzwerk und zusätzlich muss natürlich auch Remote Play aktiviert sein.

In diesem Video führt euch Sony die empfohlenen PS5-Einstellungen noch einmal vor Augen:

PS5: Preis, Launch-Termin & alle anderen Infos zur PlayStation 5

Sonys Next Gen-PlayStation erscheint in zwei Versionen. Beide kommen am 19. November in Deutschland auf den Markt. Es dauert also wirklich nicht mehr lange.

Die Digital-Edition der PS5 schlägt mit 399 Euro zu Buche, während ihr für die Standardversion der PS5 499 Euro bezahlen müsst.

Alles andere samt Specs, ersten Angespielt-Eindrücken, den Seitenteilen, Vorbestellungen und und und findet ihr hier in der Gamepro-Übersicht:

293 13 Mehr zum Thema PS5 - Release, Preis, Hardware: Alle Infos zur PlayStation 5

Wie stellt ihr eure Konsolen immer ein und wie werdet ihr es bei der PS5 machen? Setzt ihr auf Stromsparen oder volle Power?