PS5-Exklusivhit aus 2024 im Angebot: Dieses Action-Rollenspiel sollten Souslike-Fans jetzt unbedingt nachholen!

Ein Fest für alle, die sowohl Soulslikes als auch Cyberpunk-Spiele mögen: Dieses PS5-Exklusivspiel gibt's jetzt zum Top-Preis.

Es war einer der größten PS5-Exklusivhits des letzten Jahres und hat sich offenbar so gut verkauft, dass es keine günstigen Sonderangebote nötig hatte: Das bislang erstaunlich preisstabile Action-Rollenspiel Stellar Blade könnt ihr euch jetzt bei Amazon endlich mal zu einem stark reduzierten Preis im Sonderangebot schnappen. So günstig wie jetzt war es laut Vergleichsplattformen bislang nur ein einziges Mal und auch das nur für wenige Stunden!

Aktuell bekommt ihr 42 Prozent Rabatt, Amazon macht allerdings keine Angaben zur Dauer des Deals. Macht euch also darauf gefasst, dass sich der Preis jederzeit wieder ändern kann!

Dark Souls trifft auf Cyberpunk: Das ist der PS5-Exklusivhit Stellar Blade

6:06 Stellar Blade - Das PS5-exklusive Action-RPG im Trailer

Stellar Blade ist ein Action-Rollenspiel, dessen Stil und Cyberpunk-Welt stark an NieR: Automata erinnern: Nachdem die Erde von Monstern überrannt wurde, musste die Menschheit ins Weltall fliehen. Wir spielen EVE, die als Teil eines Landungstrupps zur Erde zurückkehrt, um die Rückeroberung vorzubereiten. So zumindest stellen sich die Geschehnisse zunächst dar, die Story hält aber ein paar spannende Wendungen bereit.

Gerade inszenatorisch hat Stellar Blade eine Menge zu bieten: Die endzeitliche Spielwelt mit ihren weiten Wüstenlandschaften und verfallenen Metropolen wirkt angemessen trostlos, hat aber auch viele spannende Details zu bieten, die sie lebendiger machen, als sie auf den ersten Blick wirkt. Außerdem legt sich Stellar Blade bei der Darstellung der Kämpfe mit bombastischen Effekten und aufwendigen Animationen mächtig ins Zeug.

Die Nahkämpfe in Stellar Blade werden effektvoll und rasant in Szene gesetzt.

Spielerisch hat Stellar Blade einiges mit Dark Souls gemein. Zwar ist unsere Hauptfigur beweglicher als der typische Soulslike-Held und benutzt Kombos und Spezialattacken. Trotzdem wird hier vor allem auf den Nahkampf gegen eine eng begrenzte Zahl aus dafür sehr starken Gegnern und auf spektakuläre Bosskämpfe gesetzt. Auch das verschachtelte Leveldesign mit seinen freischaltbaren Abkürzungen und Punkten, an denen wir unsere Lebensenergie aufladen und dabei Monster respawnen lassen können, ist eindeutig von Dark Souls inspiriert.

Trotzdem ist Stellar Blade kein typisches Soulslike. Erstens ist es nicht so schwer wie Dark Souls, zweitens müssen wir hier nicht ständig nur kämpfen, sondern dürfen zwischendurch auch mal bei kleinen Rätseln entspannen oder die eine oder andere Platforming-Passage meistern. Außerdem bekommen im weiteren Spielverlauf auch Fernkampfwaffen eine größere Bedeutung.

Neben Wüstenlandschaften erkundet ihr in Stellar Blade auch die Überreste der menschlichen Zivilisation.

Alles in allem ist Stellar Blade zwar nicht perfekt, aber für das erste große Werk eines noch jungen Studios doch erstaunlich gelungen, was sich in den Wertungen widerspiegelt: Der internationale Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic bei 82 Punkten, was genau die Wertung ist, die wir auch im GamePro-Test vergeben haben. Beim Publikum kam Stellar Blade sogar noch besser an: Im PlayStation Store steht das Action-Rollenspiel aktuell bei 4,83 von 5 Sternen bei 71.000 Bewertungen.