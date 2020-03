Bereits im Sommer 2019 sprach PS5 Lead-Architect Mark Cerny in einem ausführlichen Artikel des Wired-Magazins über ein neues Feature des PlayStation 5-Hauptmenüs. Offenbar ist die neue User Face-Funktion der Next Gen-Konsole damals aber bei vielen untergegangen. Dank eines (mittlerweile wieder gelöschten) Info-Sheets von GameStop schlägt sie jetzt wieder Wellen.

Über dieses PlayStation 5-Feature redet gerade das Netz

Im August 2019 gab Sony via Wired nicht nur Infos zum PlayStation 5-Controller und der PS5-Hardware preis, sondern verriet auch einige Details zum User Interface der kommenden Next Gen-Konsole:

Die große Neuerung? Wir sollen direkt auf der PS5-Benutzeroberfläche erkennen können, was gerade in einem Spiel passiert, ohne es starten zu müssen. Bei einem Multiplayer-Spiel soll uns das PS5-User Interface in Echtzeit Aktivitäten und Matches anzeigen, denen wir sofort joinen können. Singleplayer-Spiele hingegen sollen spielbare Missionen oder Belohnungen, die nach Abschluss winken, direkt im UI anzeigen. Das Booten von PS5-Spielen laufe zudem sehr schnell ab, verspricht Cerny.

"Der Homescreen der PS4 fühlt sich stellenweise sehr starr an. Ihr könnt dort sehen, welchen spielerischen Aktivitäten eure Freunde in letzter Zeit nachgegangen sind oder welche Titel sie gerade zocken. Aber ohne ein bestimmtes Spiel zu starten, ist dort nicht ersichtlich, welche Missionen ihr gerade dort erledigen oder welchen Matches ihr beitreten könnt. Die PS5 wird das ändern."

Warum schlägt das Feature jetzt Wellen? Vor einigen Tagen ist eine Info-Sammlung zur PlayStation 5 auf der Website von GameStop aufgetaucht. Mittlerweile ist der Eintrag dort allerdings wieder gelöscht worden, im Web-Archive können wir ihn allerdings nachlesen. Hier fasst GameStop Infos zu den PS5-Hardware-Specs, und dem PS5-Controller zusammen, die Sony zuvor bereits via Wired enthüllt hat. Das im Wired-Artikel erwähnte User Interface-Feature der PS5 greift GameStop dort ebenfalls auf.

Unklar ist, warum GameStop den ursprünglichen Eintrag wieder gelöscht hat. GamePro hat bei der PR-Abteilung des Händlers nachgefragt.

Was wissen wir außerdem offiziell über die PlayStation 5?

Der große Reveal der Next Gen-Konsole lässt weiterhin auf sich warten, weshalb wir nach wie vor weder wissen, wie die Konsole und der Controller aussehen, noch wie teuer die PS5 werden wird.

Abseits von Design und Preis sind aber schon einige Details zur Hardware und den neuen Features der Konsole bekannt, hier haben wir alles für euch zusammengefasst:

Darüber hinaus kennen wir bereits eine Handvoll Spiele, die für die PlayStation 5 erscheinen sollen. Alle bisher bestätigten PS5-Games haben wir in diesem Artikel für euch aufgelistet.

Wann könnte es Neuigkeiten zur PS5 geben?

Die Antwort darauf steht bislang natürlich in den Sternen, weshalb wir nur spekulieren können. Nachdem der vielerorts vermutete Februar-Reveal der PS5 nicht stattgefunden hat, schielen viele Spieler jetzt natürlich auf den März.

Klar sollte sein, dass Sony die PS5 unter anderem aufgrund des Coronavirus nicht im Zuge einer großen Veranstaltung enthüllen dürfte, sondern wohl eher im Rahmen eines State of Play-Events oder eines gesonderten Livestreams. Wir werden sehen.

Was ist eure Meinung zu dem neuen User Interface-Feature der PS5?