PS5 für Kinder einrichten: Diese Einstellungen sollten Eltern kennen

Auch wenn es als Elternteil schön ist, zusammen mit den eigenen Kindern an der PS5 zu spielen, kommt die Zeit, in der man die Kinder auch mal alleine vor dem Bildschirm lassen möchte. Vielleicht ist sogar geplant, eine eigene Konsole für den Nachwuchs anzuschaffen, sodass eine direkte Kontrolle darüber nicht immer sichergestellt ist. Da aber genau in solchen Situationen natürlich der Jugendschutz nicht vernachlässigt werden sollte, stellt sich natürlich die Frage: Wie richte ich meine PS5 am besten für Kinder ein?

Um es kurz zu machen: Auf Sonys aktueller Konsole gibt es ein ganzes Sammelsurium von Jugendschutzeinstellungen und Möglichkeiten, bestimmte Inhalte oder Funktionen für kleinere Kinder oder Jugendliche einzuschränken. Und auch wenn einige davon vergleichsweise selbsterklärend sind, gibt es doch eine paar Stolpersteine, die es zu beachten gilt.

Jugendschutzeinstellungen auf der PS5: Die Grundlagen

Grundsätzlich findet ihr die Jugendschutz-Optionen im Einstellungsmenü der PS5. Navigiert auf das Einstellungssymbol und wählt "Familie und Kindersicherung".

Wichtig dabei: Nahezu alle Kinder- und Familieneinstellungen beziehen sich auf einzelne Accounts. Ihr solltet also für eure Kinder in jedem Fall eigene Konten anlegen. Dabei habt ihr die Wahl, ob das jeweilige Konto mit einem PSN-Account und entsprechenden Internetfunktionen verknüpft wird, oder ob es sich um ein reines Offline-Profil handeln soll. Gerade bei kleineren Kindern empfiehlt sich letzteres, da diese Konten keiner festen Email-Adresse zugeordnet werden müssen.

Die Erstellung eines dauerhaften Offline-Accounts ist schnell erledigt:

Wählt im Startmenü der PS5 "Benutzer hinzufügen"

Klickt auf der linken Seite "Einstieg" an und stimmt der Lizenvereinbarung zu

Anschließend wählt ihr unten rechts "Überspringen und offline spielen"

Entscheidet euch für einen Avatar und einen Namen

Kindersicherung auf der PS5 für Offline-Accounts anpassen

Für den oder die Offline-Account(s) könnt ihr im Einstellungsmenü einige Jugendschutz-Einstellungen vornehmen. Geht dafür ins oben erwähnte Menü und wählt den Account aus der Liste unter "Betroffene Benutzer auf dieser PS5" aus.

Wichtig: Hier muss nun ein Passwort eingegeben werden. Der Standardwert ist 0000, es empfiehlt sich aber natürlich, diesen anzupassen und den eigenen Kindern nicht zugänglich zu machen.

Im darauffolgenden Menü könnt ihr diverse Parameter anpassen:

Altersstufe von PS5-Spielen : Werte von 0 Jahren bis 21 Jahren bzw. "Keine Einschränkung"

: Werte von 0 Jahren bis 21 Jahren bzw. "Keine Einschränkung" Altersstufe für PS4-Spiele: Level von 1-11, je niedriger der Wert, desto strikter die Kontrolle

Level von 1-11, je niedriger der Wert, desto strikter die Kontrolle Einschränkung von Blu-Ray-Discs und DVDs in unterschiedlichen Stufen

in unterschiedlichen Stufen Nutzung von PSVR: Die Verwendung des VR-Headset wird für Kinder unter 12 Jahren nicht empfohlen, dem kann man mit dieser Einstellung Rechnung tragen

Die Verwendung des VR-Headset wird für Kinder unter 12 Jahren nicht empfohlen, dem kann man mit dieser Einstellung Rechnung tragen Surfen im Web: Auch wenn das bei Offline-Accounts weniger eine Rolle spielt, lässt sich hier festlegen, ob der Webbrowser Links in Nachrichten und Spielen öffnet.

Es gibt auch allgemein einstellbare Einschränkungen einer PS5-Konsole für neu erstellte Benutzerprofile. Wir würden euch aber empfehlen, die Einstellungen für jeden Account separat zu machen.

Familienkonto: Deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten

Wer seine Kinder auch online spielen lassen möchte und demensprechend mehr Einstellungsmöglichkeiten für Chats, Käufe im Store etc. braucht, findet sie bei Sony ebenfalls. Dafür ist es allerdings notwendig, ein Familienkonto einzurichten.

Wichtig: Für jedes Familienkonto gibt es einen sogenannten Familienmanager, was natürlich im Idealfall ein Elternteil ist. Dieser Manager benötigt einen PSN-Account und kann dann über das Einstellungsmenü unter dem Punkt "Familienverwaltung" neue Kinder- oder Erwachsenen-Accounts hinzufügen.

Und hier gibt es etwas wichtiges zu beachten: Denn um Kinder-Accounts zu erstellen, wird ein zusätzliches Endgerät wie ein Smartphone oder ein PC benötigt, weil das PS5-Menü auf eine Webseite umleitet. Eine Einrichtung an der Konsole selbst ist also nicht möglich. Beachtet außerdem, dass jeder Kinder-Account eine eigene Email-Adresse benötigt, die sich von eurer eigenen unterscheidet!

Auf der Webseite angelangt, werdet ihr noch darauf hingewiesen, dass das Kind auch nach den Einstellungen bestimmte Änderungen vornehmen kann, wie etwa an Teilen der eigenen Kontoinformationen. Danach gelangt ihr dann zu den eigentlichen Angaben wie der Email-Adresse und dem Alter. Wir haben festgestellt, dass hier ein Mindestalter von 7 Jahren angegeben werden muss, um zu den weiteren Einstellungen zu gelangen.

Der erste Abschnitt ähnelt dem der Offline-Accounts, ihr habt also folgende Einschränkungsmöglichkeiten:

Altersstufe von PS5-Spielen : Werte von 0 Jahren bis 21 Jahren bzw. "Keine Einschränkung" Es ist nicht möglich, die Stufe höher zu setzen als das über das Geburtsdatum angegebene Alter des Kindes.

: Werte von 0 Jahren bis 21 Jahren bzw. "Keine Einschränkung" Es ist nicht möglich, die Stufe höher zu setzen als das über das Geburtsdatum angegebene Alter des Kindes. Altersstufe für PS4-Spiele: Level von 1-11, je niedriger der Wert, desto strikter die Kontrolle

Level von 1-11, je niedriger der Wert, desto strikter die Kontrolle Einschränkung von Blu-Ray-Discs und DVDs in unterschiedlichen Stufen

in unterschiedlichen Stufen Nutzung von PSVR: Die Verwendung des VR-Headset wird für Kinder unter 12 Jahren nicht empfohlen, dem kann man mit dieser Einstellung Rechnung tragen

Die Verwendung des VR-Headset wird für Kinder unter 12 Jahren nicht empfohlen, dem kann man mit dieser Einstellung Rechnung tragen Surfen im Web: Legt fest, ob der Webbrowser Links in Nachrichten und Spielen öffnet.

Aufgrund der Online-Anbindung der erstellten Accounts gibt es allerdings auch noch ein paar zusätzliche Optionen:

Kommunikation und benutzergenerierte Inhalte: Erlaubt unter anderem den Sprachchat in Online-Spielen

Erlaubt unter anderem den Sprachchat in Online-Spielen Monatliches Ausgabelimit für den PS Store*: 0 Euro bis 150 Euro, auch "Kein Limit" ist auswählbar

0 Euro bis 150 Euro, auch "Kein Limit" ist auswählbar Spielzeiteinstellungen: Hier ist es möglich, Spielzeitlängen pro Wochentag festzulegen samt Anfangs- und Endzeit. Außerdem könnt ihr entscheiden, ob das Kind beim Ablauf dieser Zeit nur benachrichtigt oder direkt ausgeloggt werden soll.

*Als Zahlungsmittel wird die vom Familienmanager hinterlegte verwendet

Ist einer oder mehrere Kinder-Accounts erstellt, könnt ihr anschließend im Familienmenü sehen, wieviel Spielzeit die einzelnen Konten bereits "verbraucht" haben.

Habt ihr Fragen zu den Jugendschutzeinstellungen auf der PS5? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare!