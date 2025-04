PS5-Geheimtipp im Angebot: Dieses große Fantasy-Rollenspiel ist zum aktuellen Preis ein echtes Schnäppchen!

Neben einer faszinierenden Spielwelt hat dieses PS5-Rollenspiel auch ein spannendes Kampfsystem und interessante Charaktere zu bieten.

Lust darauf, etwa 40 bis 60 Stunden mit der Erforschung einer bunten, geheimnisvollen Fantasy-Welt zu verbringen? Dann haben wir hier einen Tipp für euch: Bei MediaMarkt gibt es gerade ein tolles PS5-Rollenspiel, das hierzulande noch nicht ganz die verdiente Aufmerksamkeit bekommen hat, günstig im Angebot. Für das fesselnde Abenteuer bezahlt ihr aktuell nur noch 19,99€:

Das Angebot war übrigens zwischenzeitlich auch bei Amazon verfügbar, ist dort jedoch bereits ausverkauft. Für den Fall, dass der Händler noch einmal für Nachschub sorgt (was bei Amazon in solchen Fällen häufiger vorkommt), liefern wir euch hier trotzdem den Link zum Spiel:

Abenteuer auf geheimnisvollen Inseln: Das bietet der PS5-Rollenspielgeheimtipp

Die Inselwelt von Atelier Ryza 3 steckt voller Geheimnisse.

Es geht hier um Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, den 24. Hauptteil der großen japanischen Rollenspielreihe Atelier, welche so langsam auch im Westen mehr und mehr Beachtung findet. Die Spiele mit der Protagonistin Ryza sind dabei besonders beliebt, sowohl beim Publikum als auch bei Kritikern. Atelier Ryza 3 hat es laut OpenCritic immerhin auf einen internationalen Wertungsdurchschnitt von 82 Punkten gebracht.

Diesmal reisen wir auf eine mysteriöse Inselgruppe, die plötzlich aus dem Nichts in der Nähe von Ryzas Heimat erschienen ist. Unsere Aufgabe ist es nun, diese Inseln zu erforschen, um herauszufinden, wo sie hergekommen sind und ob von hier aus Gefahr für die Bewohner des Umlandes droht.

Die neue Key-Mechanik von Atelier Ryza 3 lässt euch die Fähigkeiten von Feinden absorbieren.

Spielerisch ist Atelier Ryza 3 im Kern ein klassisches JRPG, in dem ihr mit einer Gruppe von Helden unterwegs seid, die euch im Kampf unterstützten. Bis zu 11 Charaktere schließen sich euch im Spielverlauf an. Die Kämpfe bieten eine Mischung aus Action und Rundentaktik, die an die aus Final Fantasy bekannten Active Time Battles erinnert. Hinzu kommt eine neue Mechanik: Ihr könnt diesmal Kräfte von Gegnern stehlen, indem ihr diese in sogenannte Keys verwandelt.

Außerdem gibt es eine Besonderheit, welche die Atelier-Reihe von anderen JRPGs abhebt: Ihr spielt hier stets eine Alchemistin, weshalb die Suche nach Zutaten und Ressourcen für eure Experimente eine wichtige Rolle spielt. Mithilfe ihrer besonderen Fähigkeiten kann Ryza mächtige Ausrüstungsgegenstände erschaffen, die euch auf eurem Abenteuer helfen werden, sofern ihr über das richtige Rezept verfügt.