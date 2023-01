Der Anfang vom PS4-Ende? Sony legt für 2023 den Fokus viel stärker auf PS5

Die Current Gen ist seit gut zwei Jahren auf dem Markt, aber so ganz ist der Generationswechsel noch immer nicht erfolgt. Titel wie Sonys großer Blockbuster God of War Ragnarök erschienen sowohl für die PS5 als auch noch für die PS4, die inzwischen fast zehn Jahre auf dem Buckel hat. Allerdings sieht es jetzt stark danach aus, als würde sich Sony künftig stärker auf reine Current Gen-Releases konzentrieren.

Trailer zeigt fast doppelt so viele reine PS5-Titel

Auf dem offiziellen PlayStation-YouTube-Kanal ist ein neuer Trailer erschienen, der 23 kommende PS4- und PS5-Releases zeigt. Wenn ihr das Video aufmerksam verfolgt, dürftet ihr feststellen, dass bei den meisten Spielen unten der Vermerk "coming to PS5 only", also "erscheint nur auf der PS5" zu lesen ist.

Darunter sind Spiele wie das bald schon erscheinende Forspoken, aber auch der DLC zu Horizon Forbidden West, das noch als Cross-Gen-Titel erschienen ist. "Erscheint nur auf der PS5" bedeutet aber in dem Fall natürlich nicht, dass es sich um Sony-exklusive Spiele handelt. Da das Video auf dem PlayStation-Kanal erschienen ist, berücksichtigt es andere Konsolenhersteller und den PC nicht.

Hier könnt ihr euch den Trailer selbst ansehen:

Hier sind alle im Trailer gezeigten 15 Titel, die 2023 nicht mehr für die PS4 erscheinen:

Final Fantasy 16

Horizon Forbidden West: Burning Shores (DLC)

Spider-Man 2

Forspoken

Suicide Squad

Dead Space Remake

Stellar Blade

Star Wars: Jedi Survivor

Alone in the Dark (Reboot)

Firewall Ultra (nur mit PSVR 2)

Pacific Drive

The Lords of the Fallen

Horizon Call of the Mountain (nur mit PSVR 2)

SynDuality

Wildhearts

Falls ihr euch besonders für Sonys neue VR-Generation interessiert, findet ihr hier eine Übersicht aller Spiele:

Nur gut halb so viele Cross Gen-Spiele: Daneben sind im Video nur acht Spiele enthalten, die noch für beide Konsolengenerationen erscheinen, darunter etwa Hogwarts Legacy oder auch kleinere Titel wie das Inselabenteuer Tchia oder das Fahrrad-Adventure Season: A letter to the future. Also werden im Trailer fast doppelt so viele reine PS5-Titel gezeigt. Das liegt mit Sicherheit unter anderem daran, dass sich die großen Verfügbarkeitsprobleme, die anfangs vorherrschten, inzwischen nicht mehr bestehen.

Freut ihr euch, dass noch Spiele für die PS4 erscheinen oder wollt ihr lieber reine Current Gen-Releases?