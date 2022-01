PSVR 2: Alle bislang bestätigten VR-Spiele für PS5 im Überblick

Sony wird für die PS5 zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt ein neues VR-Headset veröffentlichen. Es trägt den Namen PlayStation VR 2 und kommt im Vergleich zum PS4-Vorgängermodell mit deutlich aufgebohrter Technik, verbessertem Tracking-System und futuristischen Controllern.

Doch jede Hardware ist nur so gut, wie die Spiele, die für ein System erscheinen. Deswegen findet ihr in diesem Artikel sämtliche bislang offiziell für PSVR 2 bestätigten Spiele. Allzu umfangreich ist die Liste bislang nicht, wir werden sie aber natürlich ergänzen, sobald weitere Titel angekündigt und/oder bestätigt werden.

Letztes Update am 5. Januar 2022: Die ersten bestätigten Spiele für PSVR 2 eingefügt.

Diese Spiele kommen für PSVR 2

Horizon VR: Call of the Mountain

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: Nicht bekannt

Darum geht's: In Horizon VR: Call of the Mountain schlüpfen wir in die Rolle einer komplett neuen Figur im Horizon-Universum und erleben mit ihr ein noch nicht näher definiertes Abenteuer. Zero Dawn-Heldin Aloy wird ebenfalls im Spiel auftauchen und zu den optischen Highlights dürften natürlich die riesigen Maschinenwesen zählen, von denen eines - der Langhals - bereits im Teaser-Video auftaucht. Call of the Mountain wird von Guerilla Games und Firespite Games entwickelt.

Low-Fi

Genre: Adventure

Adventure Release: Nicht bekannt

Darum geht's: Low-Fi steckt uns in die Uniform eines Polizisten, der in einem besonders verbrechensverseuchten Bereich einer dystopischen Großstadt unterwegs ist und dort für Ordnung sorgt. Laut der offiziellen Steam-Seite des Spiels soll die Spielwelt offen gehalten und die ganze VR-Erfahrung demnach nicht linear sein. Wir können beispielsweise Autos kontrollieren oder in der Arcade-Halle abhängen. Für Waffen und die Begleiter des Polizisten soll es diverse Upgrades geben.

Pavlov Shack

Genre: Shooter

Shooter Release: Bereits erschienen (für Oculus Quest), nicht bekannt (für PSVR 2)

Darum geht's: Pavlov Shack ist ein für Oculus Quest und PSVR 2 optimierter Ableger des beliebten PC-VR-Spiels Pavlov. Dabei handelt es es sich um einen Multiplayer-Shooter, der sowohl spielerisch als auch optisch an Counter Strike: Global Offensive erinnert und uns in 5-gegen-5-Matches antreten lässt.

Ist die PSVR 2 abwärtskompatibel?

Neben den bislang für die PSVR 2 bestätigten Titeln gibt es bereits ein ganzes Portfolio von Spielen für die erste PSVR-Generation. Ob die PSVR 2 allerdings abwärtskompatibel zu diesen Spielen ist und diese möglicherweise sogar optimiert abspielt, ist bislang noch nicht bekannt.

Mehr Infos zur PSVR 2

PSVR 2 wird exklusiv für die PS5 erscheinen. Ein Release-Datum oder ein Preis für das System sind bislang noch nicht bekannt. Zuletzt wurde gemunkelt, dass PSVR 2 möglicherweise schon bald in die Massenproduktion gehen könnte.

Auf welchen PSVR 2-Titel freut ihr euch am meisten?