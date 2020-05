PS5 - Laut Gerücht könnt ihr jedes Spiel in einer Demo vorab testen

Nach der Präsentation des DualSense ist es rund um das Thema PS5 wieder etwas stiller geworden. Klar ist aber, sollte die Konsole wie geplant Ende des Jahres erscheinen, werden wir schon bald neue Infos zum Design, den Spielen und den Next Gen-Features von Sony erhalten. Wie die Seite Comicbook berichtet, könnte euch eine der Neuerungen den zukünftigen Kauf von Spielen erheblich erleichtern. Ihr dürftet PS5-Spiele nämlich vorab testen.

PS Store könnte praktisches Demo-Feature erhalten

Laut Gerücht wird der PS Store so überarbeitet, dass ihr ohne Vorab-Download jedes angebotene Spiel testen dürft. Ein Kauf bzw. die Absicht das jeweilige Spiel zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen ist nicht nötig.

Weitere Informationen zum Feature sind bislang nicht bekannt, auch nicht, ob es sich hier um eine Art Demo handelt. Jedoch kommt einem bei dieser neuen Funktion unweigerlich der Begriff Streaming und PS Now in den Sinn. Schließlich bietet Sony bereits seit mehreren Jahren via Abo die Möglichkeit an, Spiele ohne Download via Cloud Gaming zu spielen.

Gibt es solch ein Feature bereits?

In Normalfall müsst ihr Spieledemos vorab downloaden und könnt dann nach getaner Installation in den spielbaren Abschnitt springen. Aktuell bietet jedoch Publisher Square Enix eine Testversion zu Life is Strange 2 an, die stark an das PS5-Feature erinnert.

Hier müsst ihr lediglich die Homepage des Adventures besuchen, auf "Stream Demo" klicken und könnt via Start-Datei (*.exe) direkt in die Demo springen. Eine Installation ist nicht nötig.

Wie wahrscheinlich ist das PS Store-Feature? Eine technische Umsetzung wäre dank PS Now für Sony wohl die kleinste Hürde. Vielen Spielern würde dank der Demo-Funktion zudem der Kauf erleichtert.

Entscheidend ist die Frage, welchen Part des Spiels wir auf diese Weise spielen könnten. Wäre es stets der Spielbeginn und kein eigener Demo-Abschnitt, wäre eine Umsetzung auch für die Entwickler weitaus einfacher und wir könnten uns durchaus vorstellen, dass auf diese Weise alle PS5-Titel abgedeckt werden.

Es ist also durchaus möglich, dass Sony hier mit der kommenden Konsolengeneration ein kundenfreundliches neues Feature anbietet. Abschließend wollen wir aber nochmal betonen, dass es sich hierbei lediglich um ein Gerücht handelt. Wie immer haben wir Sony um ein Statement gebeten.

Könnt ihr euch solch ein Feature vorstellen und viel wichtiger, würdet ihr es vor dem Kauf auch nutzen?