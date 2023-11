PS5-Glückspilz bestellt 2 PlayStation Portal, muss nur eine bezahlen - zeigt stolz seine Beute

Doppelt hält besser, auch bei einer PlayStation Portal.

Mit der PlayStation Portal hat Sony vor wenigen Tagen neue Hardware auf den Markt gebracht, die mehr Remote Player als Handheld ist. Trotz dieser Beschränkung – die wir euch in unserem Test genauer erläutern – findet das gute Stück Technik aber ausreichend Abnehmer*innen, wie sich auf Reddit zeigt. Dort beneiden aktuell viele den Redditor SLR-1219. Warum? Weil er ohne es zu beabsichtigen zwei PS Portal zum Preis von einem bekommen hat.

“Ich hatte Glück, schätze ich”

Auch wenn Mathe sehr komplex sein kann, dürfte klar sein, dass auf zwei einzelne Bestellungen zwei Rechnungen folgen. Bei Sony scheint dieser Fakt aber etwas im technischen Wirrwarr des Online Stores untergegangen zu sein. Der PS5-Spieler und Reddit-User SLR-1219 hat zumindest zwei PlayStation Portal separat bestellt, erhalten und musste nur eine bezahlen.

Wie konnte das passieren? Wie der Glückspilz auf Reddit erklärt, habe er seine erste Bestellung problemlos aufgegeben, nach wenigen Tagen sei die aber aus seinem Konto verschwunden. Also bestellte er einfach noch einmal eine Portal. Dieses Mal verschwand die Bestellung nicht und er erhielt schließlich eine Versand-Mail… und dann noch eine. Die galt aber nicht für das selbe Gerät. Und plötzlich hatte er statt nur einer gleich zwei PlayStation Portal zu Hause, musste aber nur für eine bezahlen.

Auch wenn durch die zwei Bestellungen eigentlich zwei Kaufverträge abgeschlossen wurden, wurde sein Konto für nur eine PS Portal belastet, wie er verrät. Allerdings rechnet er damit, dass Sony den Missstand bemerkt und es nicht dabei bleibt.

Das dürfte in Anbetracht, dass er seine unerwartete Beute so frei im Internet präsentiert, wohl auch kein Wunder sein. Bis auf Weiteres freut er sich aber über das Schnäppchen. Sollte keine zweite Abbuchung erfolgen, hat er so statt 440 nur 220 Euro für zwei Geräte bezahlt.

Community witzelt über das Portal-Doppelpack

In den Kommentaren finden sich wenig verwunderlich viele Personen, die ihm die überflüssige PlayStation Portal direkt abnehmen würden – für lau versteht sich. Das geht soweit, dass die Community typische Betrügermaschen wie diese posten:

Ignorieren Sie die letzte Nachricht ... Betrüger aus Indien ... Ich sende Ihnen die Adresse für unser Retourencenter und wir kümmern uns um die Bearbeitung und stellen Ihnen einen Rabattcode von 25% für Ihren nächsten Einkauf zur Verfügung ...

Andere machen sich auch über Sonys neuestes System lustig, indem beispielsweise die zweite Portal als Ersatzteillager gesehen wird: “Ich wusste nicht, dass sie mit einer Stick-Drift-Versicherung ausgestattet sind” oder “Herzlichen Glückwunsch, du bist der erste Portal-Besitzer, der auf seine Kosten kommt”.

Bleibt abzuwarten, ob Sony diesen Fehler wirklich registriert und eingreift. Falls nicht, ist und bleibt SLR-1219 in diesem Fall ein Glückspilz.

Hattet ihr auch schon einmal einen Fall, in dem ihr mehr Ware erhalten habt? Was würdet ihr machen, wenn ihr auf diese Art zwei PlayStation Portal erhalten würdet?