PlayStation Portal: Von 'günstiger als erwartet' bis 'keine Existenzberechtigung' – Sonys neuer Handheld spaltet die Community

PlayStation Portal – Passt der Preis?

Sonys Remote Play-Handheld PlayStation Portal hat endlich ein Preisschild. 220 Euro wird das Streaming-Gerät kosten. In unserer Ankündigungs-News fielen die Kommentare über die Preisgestaltung recht positiv aus, viele von euch hatten mit gut 100 Euro mehr gerechnet.

Dennoch: Es scheint kaum jemand Lust auf PlayStation Portal zu haben.

Ihr greift lieber zur Remote Play-App für das Smartphone und spielt mit einem Controller-Aufsatz wie dem Razer Kishi V2 oder dem Backbone One. Ebenfalls wird das Fehlen von Bluetooth als Kritik genannt und auch PlayStation Plus Premium vermisst ihr.

Oder ist die allgemeine Stimmung doch eine andere als die in den Kommentarspalten? Das wollen wir mit dieser Umfrage herausfinden:

Steigert der Kaufpreis von 220 Euro euer Interesse an PlayStation Portal oder ist er für das Gebotene zu hoch?

Schreibt uns gern in die Kommentare, was euch von einem Kauf überzeugt oder wieso ihr davon abseht. Und sei es nur die Sehnsucht nach einem echten Sony-Handheld wie dem PlayStation Portable oder die PlayStation Vita.

Damit wärt ihr nämlich auch nicht allein. In den Kommentaren zu einer Preview von IGN wird vielfach der Wunsch nach einem Nachfolger der Mobil-Konsolen geäußert. Auch die Bewertungen fallen recht finster aus, mehr als die Hälfte haben PlayStation Portal mit einem Daumen nach unten abgestraft.

Das ist PlayStation Portal

Bei PlayStation Portal handelt es sich um keinen Handheld im klassischen Sinne, da Spiele ausschließlich von eurer PS5 gestreamt werden können.

Die PS5-Konsole dient sozusagen als Basisstation und berechnet die Spiele wie gewöhnlich. Dabei wird die Bildausgabe per Video-Feed über das Internet übertragen, ihr könnt euch also an einem beliebigen Ort auf der Welt aufhalten und müsst nicht zwangsweise über das heimische Netzwerk online sein.

Cloud-Streaming von PlayStation Plus Premium wird nicht unterstützt und es laufen auch keine Spiele direkt auf dem Handheld.

PlayStation Portal bietet folgende Hardware-Spezifikationen:

8 Zoll-LCD-Bildschirm (1080p, 60 fps)

alle DualSense-Features (adaptive Trigger, haptisches Feedback, Lautsprecher, Mikrofon)

PlayStation Link als einziger Wireless-Audio-Standard

3,5 mm Klinkenanschluss

PlayStation Portal kommt also mit einer zweckmäßigen Palette an Funktionen, einige davon (wie die DualSense-Features) findet ihr jedoch bei keiner anderen Streaming-Option.

Wann kommt PlayStation Portal?

Zu einem Release-Termin hat sich Sony noch nicht geäußert, wir rechnen allerdings mit dem Spätjahr 2023. Vielleicht erscheint PlayStation Portal ja sogar zeitgleich mit einem weiteren PS5-Modell, das immer wieder durch die Gerüchteküche geistert.

Wir bedanken uns schon einmal für eure Antworten und die Teilnahme an unserer Umfrage!