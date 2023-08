PlayStation Portal: Preis, Release und alle Infos zum PS5-Streaming-Handheld

Alle Informationen zum Remote Player in der Übersicht.

Fast zehn Jahre lang hat Sony dem Handheld-Markt den Rücken gekehrt und nun folgt mit PlayStation Portal (ehemals 'Project Q' oder auch 'Q Lite') das Comeback. Wobei… nein, nicht so ganz. PlayStation Portal verfolgt nämlich ein ganz anderes Konzept als alle bisherigen PlayStation-Handhelds oder auch die Konkurrenz von Nintendo und Valve.

Wie Portal funktioniert, wie viel der sogenannte 'Remote Player' kostet, und wann er erscheint, verraten wir euch im Folgenden.

Hier könnt ihr schnell zu den einzelnen Punkten springen:

Preis – Wie viel wird PlayStation Portal kosten?

In einem Blog-Post hat Sony den offiziellen Verkaufspreis verraten:

220 Euro wird PlayStation Portal in Deutschland kosten.

Für die Schweiz und Österreich fehlt derzeit noch eine Preisangabe sowie eine Release-Bestätigung.

Release – Wann erscheint PlayStation Portal?

Sony hat noch keinen Veröffentlichungstermin für PlayStation Portal genannt. Wir gehen jedoch davon aus, dass der Handheld noch 2023 erscheint.

Dafür sprechen unter anderem erste Previews, die eine nahezu finale Version des Geräts zeigten. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass noch in diesem Jahr ein neues PS5-Modell erscheint, und auch zwei Headsets wurden angekündigt:

Mit einem zeitgleichen Release aller Produkte könnte Sony sozusagen eine PlayStation 5 2.0-Ära einläuten.

Streaming – Was ist PlayStation Portal überhaupt?

Ganz simpel ausgedrückt ist PlayStation Portal ein Handheld wie die Nintendo Switch, allerdings mit einem gravierenden Unterschied: Im Gegensatz zur Mario- und Zelda-Konkurrenz kann der PS5-Remote Player Spiele nicht selbstständig abspielen.

Stattdessen werden diese von der PS5 berechnet und dann per Video-Feed zu PlayStation Portal gestreamt.

Zockt ihr auf PlayStation Portal könnt ihr auch die Benutzeroberfläche der PS5 steuern.

Die dazugehörige Funktion nennt sich Remote Play, daher auch der Namenszusatz "Remote Player".

Remote Play gibt es als Android- und iPhone-App schon seit einigen Jahren, es ist darüber möglich, eine PS4 oder PS5 vollständig fernzusteuern. PlayStation Portal soll die Bedienung jedoch vereinheitlichen und kommt mit ein paar kleineren, zeitsparenden Funktionen.

So ist es etwa möglich, die PS5 mit nur einem Knopfdruck aus dem Ruhemodus zu wecken, sofern ihr Einschalten der PS5 aus dem Netzwerk aktivieren in den Einstellungen unter System > Energie sparen > Im Ruhemodus verfügbare Funktionen aktiviert habt.

Kompatibilität – Welche Spiele werden von PlayStation Portal unterstützt?

Grundsätzlich können auf PlayStation Portal alle lokal auf eurer PS5 installierten PS5- und PS4-Spiele abgespielt werden. Das in PlayStation Plus Premium enthaltene Cloud-Streaming wird hingegen nicht unterstützt, genau wie PlayStation VR-Titel.

Ob PlayStation Portal auch die PS4, beziehungsweise PS4 Pro als Basisstation, nutzen kann, ist noch ungeklärt.

Design – Wie sieht PlayStation Portal aus?

Sony hat bereits in einem Vorab-Video gezeigt, mit welchem Design PlayStation Portal, damals noch 'Project Q', erscheinen würde:

Der Handheld lässt sich am besten mit einem in der Mitte geteilten DualSense-Controller beschreiben, in den ein Bildschirm geschoben wurde.

Alle gewohnten Tasten sind zu erkennen, das Steuerkreuz und die Analog-Sticks ähneln komplett dem "Original", wobei Letztere ein bisschen über den Display-Rand ragen. Hoffentlich kommt es dadurch nicht zu Lichtreflexionen oder nervigen Schattenwürfen.

Cooles Detail: Die vormals mittige Lightbar schlängelt sich beidseitig an den Controller-Griffen entlang.

Technische Spezifikationen – Welche Hardware steckt in PlayStation Portal?

Welcher Prozessor im Streaming-Handheld steckt und wie der Bildschirm von PlayStation Portal konfiguriert ist (zum Beispiel im Hinblick auf die Helligkeit) wissen wir noch nicht.

Ein paar Details sind aber bereits bekannt:

Display: LCD

LCD Display-Diagonale: 8 Zoll (20,32 Zentimeter)

8 Zoll (20,32 Zentimeter) Auflösung: 1080p

1080p Bildwiederholrate: 60 Hertz

60 Hertz Internetverbindung: WLAN

WLAN USB-Standard: USB-C

USB-C Mikrofon: vorhanden

Welche DualSense-Features werden unterstützt?

PlayStation Portal bietet als einzige Remote Play-Option die Möglichkeit, das haptische Feedback sowie die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers zu verwenden. Steckaufsätze für Smartphones, wie etwa der Backbone One, dürfen die Funktionen aus Lizenzgründen nicht verwenden.

Was der DualSense alles kann, haben wir hier zusammengetragen:

Lediglich das Touchpad fehlt als haptisches Element. Es wurde durch ein virtuelles Pendant ersetzt, das über das Touch-fähige Display aufgerufen wird.

Audio – Wie entlockt ihr dem PlayStation Portal Ton?

PlayStation Portal bietet drei Möglichkeiten zur Tonausgabe:

zwei Stereo-Lautsprecher an der Oberseite

3,5 mm-Klinkenanschluss für verkabelte Headsets und Kopfhörer

PlayStation Link

Was ist PlayStation Link?

Bei PlayStation Link handelt es sich um eine kabellose Übertragungstechnik für PlayStation-Zubehör, die verlust- und latenzfreien Sound ausgeben kann. An der PS5 wird dafür ein USB-Stick angesteckt, in PlayStation Portal ist das Link-Modul bereits integriert.

Sony stellt PlayStation Link anderen Herstellern zur Verfügung, bisher wurden aber nur zwei Sony-Produkte mit der Technologie angekündigt: das Pulse Elite-Headset und die Pulse Explore-Ohrstöpsel.

Alle bisher erschienenen Wireless-Headsets, -Kopfhörer und -Ohrstöpsel funktionieren nicht damit!

Kein Bluetooth

PlayStation Link ist der einzige kabellose Übertragungsstandard, der bei PlayStation Portal zum Einsatz kommt. Die viel weiter verbreitete Bluetooth-Technik kann nicht verwendet werden. Der Streaming-Handheld ist also mit keinem bisher veröffentlichten Wireless-Audio-Gerät kompatibel.

Es sei denn, ihr steckt ein 3,5 mm-Klinkenkabel an.

Akkulaufzeit – Wie lang hält PlayStation Portal durch?

Sony hat nicht gerade den besten Ruf, wenn es um die Akkulaufzeit der PlayStation-Produkte geht, denken wir nur an den mit 6 Stunden schwach aufgestellten DualSense Edge.

Bei PlayStation Portal spricht das Unternehmen in etwa von der Akkuleistung eines herkömmlichen DualSense-Controllers – also knapp 12 Stunden im Neuzustand.

Haptisches Feedback und Co. lutschen den Akku ratzfatz leer.

Insider nannten hingegen vor geraumer Zeit eine Spielzeit von 3 bis 4 Stunden, PlayStation Portal läge also in etwa auf dem Niveau der ersten Nintendo Switch-Modellreihe oder einem DualSense-Controller in längerem Gebrauch.

Wie es letztendlich auch ausgeht: Mit dem verbauten USB-C-Anschluss dürfte sich den Akku immerhin wieder rasch aufladen lassen.

Alternativen – Muss es unbedingt PlayStation Portal sein?

Wie zuvor erwähnt, ist PlayStation Portal am ehesten der Versuch, Remote Play über ein eigenständiges Gerät zugänglicher zu machen. Die App ist aber auch weiterhin für Windows-PCs und -Laptops verfügbar, genau wie für eure Smartphones.

An den Windows-, Android- und iOS-Geräten kann vielfältiges Zubehör verwendet werden, vom Bluetooth-Controller bis hin zu Steckaufsätzen.

