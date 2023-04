PS5 gratis zum OLED-TV: 77 Zoll Sony 4K Smart TV mit 120 Hz jetzt im Osterangebot schnappen

In den Osterangeboten bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr jetzt die PS5 als Gratis-Zugabe zum Sony OLED-TV bekommen.

In den Osterangeboten bei MediaMarkt und bei Saturn gibt es jetzt gleich mehrere Deals, in denen ihr eine Konsole als kostenlose Beigabe zu einem hochwertigen OLED-TV bekommt. So gibt es beispielsweise den 4K Smart TV Sony A80K OLED mit stolzen 77 Zoll zusammen mit der PS5 Disc Edition für 2899€. Laut Vergleichsplattformen ist der High-End-Fernseher gerade selbst einzeln nirgendwo günstiger zu haben, die UVP liegt bei 4199€. Hier geht’s zum Deal:

Die PS5 Disc Edition ist einzeln 549€ wert, allerdings könntet ihr sie momentan auch für 529,99€ im Bundle mit God of War Ragnarök bekommen. Falls 2899€ euch zu viel Geld sind, könnt ihr in den Osterangeboten auch zu günstigeren 4K OLED-TVs greifen, bekommt dann aber keine PS5, sondern günstigere Konsolen oder eine Soundbar als kostenlose Beigabe. Hier der Überblick:

Neben den TV-Bundles haben die Osterangebote bei MediaMarkt und Saturn noch viele weitere Deals zu bieten. Im Gaming-Bereich gibt es beispielsweise reduzierte Mario-Spiele für Nintendo Switch und eine 3-für-2-Aktion mit Spielen für PS5, PS4 und Xbox. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Was bietet der Sony A80K OLED-TV?

Der Sony A80K bietet ein hervorragendes Bild und auch eine gute Gaming-Performance.

Tolles Bild ähnlich dem LG OLED C2: Der Sony A80K ist ein High-End-Fernseher aus 2022 und bietet wie so ziemlich alle OLED-TVs ein hervorragendes Bild mit perfektem Schwarz und unendlich hohem Kontrast. Vielen relativ günstigen OLED-TVs ist er zudem durch seinen starken Bildprozessor überlegen. Insgesamt ist er qualitativ ungefähr mit dem LG OLED C2 vergleichbar, dem er nur knapp durch die etwas niedrigere Spitzenhelligkeit unterliegt. Trotzdem wird auch der Sony A80K hell genug, um HDR gut auszunutzen.

Gaming mit 4K 120 fps: Beim Gaming macht der LG OLED A80K eine sehr gute Figur. Er verfügt über ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1, wodurch mit der PS5 oder der Xbox Series X bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich sind. VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) sind auch mit dabei, beim Spielen schaltet der Fernseher also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag liegt bei etwa 9 bis 10 ms mit 120 Hz, was zwar etwas höher als bei der Konkurrenz von LG, aber noch immer ein guter Wert fürs Gaming ist.

Mehr über den Sony A80K und seine Konkurrenz könnt ihr in unserer Kaufberatung erfahren: