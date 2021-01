Nachdem die Ende 2020 erwartete vierte Verkaufswelle der PS5 ausblieb, warten viele Spieler*innen gebannt auf Nachschub. Und ginge es nach mehreren Restock-Insidern, dann rechnen Händler damit sogar schon in den nächsten Tagen.

Das sind die neuesten Gerüchte zum PlayStation 5 Restock

Was sagen die Insider genau? Zumindest in Irland, Großbritannien und in den USA sollen Händler bis zum 7. Januar, spätestens in der nächsten Woche, Großlieferungen der PS5 erwarten. Das behauptet Twitter-User "PS5 Restock Central" (via Shacknews), der regelmäßig Updates zur PS5-Verfügbarkeit liefert.

Link zum Twitter-Inhalt

Auch Twitter-User "PS5 UK Stock - Instant Updates" (via Techradar) spricht von einer neuen PS5-Großlieferung bis zum 7. Januar in Großbritannien.

Link zum Twitter-Inhalt

Offiziell bestätigt ist das zwar nicht, lässt aber die Hoffnung steigen, dass sich Fans bis zur nächsten Verfügbarkeits-Welle der PS5 nicht mehr allzu lange gedulden müssen.

Wann kann ich die PS5 wieder in Deutschland kaufen?

Ob auch Händler in den restlichen Teilen Europas - speziell natürlich in Deutschland - in diesem Zeitraum ebenfalls Nachschub erhalten, geht aus den Angaben nicht hervor. Da die ersten großen zwei PS5-Verkaufswellen (17. September und 25. September 2020) in vielen Ländern Europas zeitgleich stattfanden, ist das aber sehr wahrscheinlich.

Gameswirtschaft geht derweil ebenfalls davon aus, dass die PS5 in den ersten beiden Januar-Wochen in Deutschland wieder zum Verkauf angeboten werden könnte. Eine Auslieferung der Konsolen an die Kunden und Kundinnen könnte laut Gameswirtschaft dann Anfang Februar erfolgen.

Alle Infos und Gerüchte zur vierten PS4-Verkaufswelle findet ihr gebündelt in einem separaten GamePro-Artikel:

255 8 Mehr zum Thema PS5 kaufen in 2021: Alle Infos zu Verfügbarkeit & 4. Welle (Update)