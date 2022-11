PS5 günstig kaufen: Holt sie euch jetzt im Handyvertrag und spart über 300€

Bei Saturn und MediaMarkt könnt ihr euch gerade die PS5 Disc Edition in einem Handytarif mit 20 GB 5G-Datenvolumen (bis zu 300 Mbit/s) sowie Telefon- und SMS-Flatrate im Telekomnetz sichern. Der Gerätepreis beträgt nur einen einzigen Euro, der monatliche Grundpreis liegt in den ersten zwei Jahren bei 39,96€. Dadurch könnt ihr nicht nur schnell und unkompliziert an eine PS5 kommen, ihr spart auch noch ordentlich Geld im Vergleich zum Einzelkauf (siehe unten). Hier geht’s zum Deal:

MediaMarkt und Saturn machen momentan übrigens keine Angaben dazu, wie lange der Tarifdeal verfügbar sein wird. Möglicherweise läuft er einfach so lange, bis die PS5 ausverkauft ist.

Über 300€ sparen: So günstig ist das Tarifangebot mit PS5

Gesamtkosten des Tarifdeals: Bei einem monatlichen Grundpreis von 39,96€ zahlt ihr in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 959,04€. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von einem einzigen Euro und noch 3,95€ für den Versand. Damit liegen eure Gesamtkosten also bei 963,99€. Falls ihr von einem anderen Anbieter kommt, gibt es noch 50€ Wechselbonus, sodass ihr effektiv nur noch 913,99€ zahlt.

Wert des Handytarifs: Für einen vergleichbaren Tarif mit Telefon- und SMS-Flatrate, 20 GB Datenvolumen und 5G-Geschwindigkeit bis 300 Mbit/s im Telekomnetz müsst ihr mit 29,95€ im Monat rechnen. Zumindest konnten wir auf Vergleichsplattformen momentan kein günstigeres Angebot finden. In den zwei Jahren Mindestvertragslaufzeit zahlt ihr also 718,80€.

Wert der PS5: Für die PS5 Disc Edition allein zahlt ihr gerade 549,99€, falls ihr sie irgendwo einzeln zur unverbindlichen Preisempfehlung finden könnt. Dass das klappt, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Selbst wenn sie mal bei einem der großen Shops verfügbar ist, wird sie zumeist in deutlich teureren Bundles verkauft.

Ersparnis: Zusammengerechnet beträgt der Wert des Vertrags und der PS5 also 1.268,79€. Durch das Angebot von MediaMarkt und Saturn spart ihr demnach im Vergleich zum Einzelkauf mindestens 304,80€ und mit dem Wechselbonus sogar 354,80€. Angesichts der Tatsache, wie schwer die PS5 noch immer zu bekommen ist, ist das ein ziemlich guter Deal.