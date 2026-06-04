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PS5-Handheld im Angebot: Neuer MediaMarkt-Sale liefert PlayStation Portal jetzt zum Top-Preis!

Falls ihr PS5-Spiele gemütlich im Bett spielen wollt, könnt ihr euch den PlayStation Portal Remote Player für wenige Tage günstig im MediaMarkt-Sale schnappen!

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GamePro Deals
04.06.2026 | 10:17 Uhr


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Sony hat den Preis des PS5-Handhelds PlayStation Portal erst kürzlich erhöht, doch durch den neuen MediaMarkt-Sale bekommt ihr ihn jetzt günstiger als vorher. Sony hat den Preis des PS5-Handhelds PlayStation Portal erst kürzlich erhöht, doch durch den neuen MediaMarkt-Sale bekommt ihr ihn jetzt günstiger als vorher.

Leider ist neben der PS5 Slim und PS5 Pro auch der PlayStation Portal Remote Player in diesem Jahr teurer geworden, Sony hat den Preis im April erhöht. Wenn ihr den PS5-Handheld trotzdem günstig abstauben wollt, könnt ihr jetzt bei MediaMarkt zuschlagen. Dort bekommt ihr nämlich gerade einen Extra-Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer, wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet. Dadurch ist PlayStation Portal jetzt günstiger als vor der Preiserhöhung:

PS5-Handheld PlayStation Portal im Angebot schnappen!

Der Rabatt gilt sowohl für die weiße als auch für die schwarze Version des Handhelds. Durch den Mehrwertsteuer-Sale bei MediaMarkt könnt ihr übrigens auch noch viele andere Gaming-Angebote günstig abstauben, darunter beispielsweise die PS5 Pro und die Nintendo Switch 2 sowie bestimmte Farben des DualSense PS5-Controllers. Die Übersicht über die Aktion, die noch bis Montag läuft, findet ihr hier:

MediaMarkt Mehrwertsteuer-Sale: Jetzt tausende Angebote abstauben!

PS5-Spiele im Bett spielen: Das kann der PlayStation Portal Remote Player!

Video starten 0:34 PlayStation Portal - Sony stellt den PS5-Handheld vor

Beim PlayStation Portal Remote Player handelt es sich um einen Handheld, der dazu gedacht ist, dass ihr eure PS5-Spiele nicht mehr am Fernseher oder Monitor spielen müsst, sondern sie in alle Räume eurer Wohnung mitnehmen und beispielsweise auch gemütlich im Bett spielen könnt. Besonders praktisch ist das natürlich für diejenigen, die sich ihren Fernseher mit Mitbewohnern teilen und ihn nicht immer fürs Gaming reservieren können.

PlayStation Portal Remote Player jetzt günstig schnappen!

Dabei solltet ihr beachten, dass es sich beim PlayStation Portal Remote Player um einen reinen Streaming-Handheld handelt, der über das WLAN eurer Wohnung die Spiele von eurer PS5 überträgt. Das bedeutet also, dass ihr hier keine eigenständige Konsole bekommt, sondern ihr weiterhin eine PlayStation 5 braucht. Angesichts dessen ist der Preis des PS5-Handheld nicht gerade günstig, allerdings liefert er dafür auch gute Qualität.

Mit dem PlayStation Portal Remote Player könnt ihr eure PS5-Spiele gemütlich im Bett spielen. Mit dem PlayStation Portal Remote Player könnt ihr eure PS5-Spiele gemütlich im Bett spielen.

Bei den seitlich fest verbauten Controllern handelt es sich im Grunde um zwei Hälften eines DualSense PS5-Controllers, mit allen Features wie adaptiven Triggern und haptischem Feedback, sodass ihr dasselbe Spielerlebnis wie direkt an der PS5 habt. Das Touchpad fehlt zwar, aber dieses braucht ihr auch nicht, da das Display Touch-Steuerung bietet. Mit einer Größe von 8 Zoll und einer Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten liefert es ansonsten soliden Standard.

PS5-Handheld PlayStation Portal im MediaMarkt-Sale schnappen!
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