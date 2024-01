PS5-Headset im Angebot: Jetzt 300 Stunden Akkulaufzeit und starken Sound zum Schnäppchenpreis sichern

Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt ein PS5-Headset mit beeindruckender Akkulaufzeit und tollem Preis-Leistungs-Verhältnis günstig abstauben.

Mit dem HyperX Cloud Alpha Wireless könnt ihr euch bei MediaMarkt und auch bei Saturn gerade ein tolles Headset für PS5, PS4 und PC günstig sichern, das unter anderem durch seine enorme Akkulaufzeit beeindruckt. Ihr bekommt rund 81€ Rabatt und bezahlt somit nur noch 149€ statt 229,99€ (UVP) bei kostenlosem Versand. Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr das Headset derzeit nirgendwo sonst so günstig. Hier geht’s zum Deal:

MediaMarkt und Saturn machen keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern.

Was kann das HyperX Cloud Alpha Wireless für PS5 & PS4?

Das HyperX Cloud Alpha Wireless Gaming-Headset ist per USB-Dongle mit PS5, PS4 und PC kompatibel.

Bis zu 300 Stunden Akku: Das eindrucksvollste Feature des HyperX Cloud Alpha Wireless sind natürlich die bis zu 300 Stunden Akkulaufzeit, mit denen der Hersteller wirbt. Das Versprechen kann das Headset tatsächlich einlösen, allerdings nur bei halber Lautstärke. Bei maximaler Lautstärke hält das HyperX Cloud Alpha Wireless immerhin noch 170 Stunden durch, wie der ausführliche GameStar-Test gezeigt hat. Eine volle Woche Dauerbetrieb ist also problemlos möglich.

Guter Sound mit starken Bässen: Auch beim Sound schneidet das HyperX Cloud Alpha Wireless sehr gut ab, vor allem die Bässe und Mitten können überzeugen. Die Höhen werden wie bei den meisten Gaming-Headsets nicht ganz so akkurat wiedergegeben, trotzdem ist das HyperX Cloud Alpha Wireless selbst fürs Musikhören noch gut geeignet, zumal ihr per App den Klang an eure persönlichen Vorlieben anpassen könnt.

Klarer Voice Chat auch bei Lärm: Das Mikrofon des HyperX Cloud Alpha Wireless bietet ebenfalls eine gute Qualität. Es gibt die Stimme nicht nur klar und deutlich wieder, sondern ist auch in der Lage, Lärm aus der Umgebung weitgehend herauszufiltern. Gerade im Vergleich zum Sony Pulse 3D PS5-Headset mit seinen in die Hörer integrierten Mikros ist das HyperX Cloud Alpha Wireless eindeutig die bessere Wahl, wenn ihr euch häufig mit Mitspieler*innen unterhalten wollt.

