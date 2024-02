'Hast du im selben Raum wie deine PS5 Beton gemischt?' - Spieler zerlegt wegen Abstürzen Konsole und findet das Ekel-Problem

Joa, das könnte durchaus ein Problem für die PS5 sein, aber Helldivers 2 stürzt wohl auch so ab..

Helldivers 2 ist erschienen und erfreut sich großer Beliebtheit. Gleichzeitig leidet der PS5- und PC-Koopshooter aber auch noch unter massiven technischen Schwierigkeiten. Die sorgen zum Beispiel dafür, dass PCs und PS5-Konsolen einfach komplett abstürzen.



Was wiederum einen Spieler dazu gebracht hat, seine PS5 nach mehreren Abstürzen einmal aufzumachen und einen Blick in ihr Inneres zu werfen. Was wirklich kein schöner Anblick ist und ebenfalls für Probleme sorgen könnte.

PS5-Besitzer schraubt Konsole auf und Community reagiert entsetzt, wie dreckig sie innen ist

Helldivers 2 ist da! Der Vorgänger war schon sehr beliebt, aber Teil zwei scheint da nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen zu können. Jetzt spielt sich das Ganze nämlich aus der Third Person-Perspektive und setzt unter anderem auch auf Crossplay zwischen PS5 und dem PC. Wie das aussieht, könnt ihr euch hier ansehen:

1:34 Helldivers 2 wird das erste große PS5-Exclusive 2024 und sieht auch auf dem PC richtig schick aus

Aber es gibt Probleme: Die Technik macht vielen angehenden Helldivers 2-Fans aktuell leider noch einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Es gibt offenbar Probleme beim Matchmaking, den Servern und außerdem stürzen die Systeme vieler Fans immer wieder einfach ab. Die Entwickler*innen arbeiten währenddessen bereits mit Hochdruck daran, diese Probleme zu beseitigen.

PS5-User geht der Sache auf den Grund: Weil sein Helldivers 2-Spiel direkt nach 20 Minuten abstürzt, hat der PS5-Besitzer NJConfidential einfach mal die Konsole aufgeschraubt, um sie von innen zu begutachten. Was er dort gefunden hat, könnt ihr euch selbst in diesem Video anschauen:

Link zum Reddit-Inhalt

Der Anblick ist nichts für schwache Nerven. Solltet ihr zu denjenigen gehören, die Hardware wie ihren Augapfel hüten, dann dürfte euch bereits der kalte Schweiß auf die Stirn getreten sein. In dieser PS5 hat sich ganz offensichtlich jede Menge Staub und Schmutz angesammelt. Dementsprechend fragt sich der Besitzer, ob die Crashes damit zusammenhängen könnten und die Community reagiert mehr oder weniger entsetzt.

Der Top-Kommentar lautet dann auch treffend wie humorvoll:

"Hast Du im selben Raum wie deine PS5 Beton gemischt?"

Viele Menschen fragen sich auch, ob diese PS5 womöglich (oder eher: wahrscheinlich) in einem Raucherhaushalt zum Einsatz gekommen ist. Auch Haustiere und deren Haare oder einfach schlechte Luft und Smog aus Großstädten können dazu führen, dass ein Gerät so ähnlich wie dieses hier aussieht. Erst recht, wenn es recht nah am Boden steht und dort eventuell nicht allzu oft gesaugt oder Staub gewischt wird.

Selbstverständlich amüsieren sich auch viele Leute in den Kommentaren über die Frage des Video-Urhebers. Wenn eine Konsole so von innen aussehe, sei es durchaus möglich, dass sich das auf die Funktionsweise des Geräts auswirken könnte. Bemerkenswert wirkt viel eher, dass es dem Besitzer der PS5 bisher noch nicht aufgefallen ist, wie dreckig seine Konsole ist.

Wie sehen eure PS5-Konsolen so von innen aus? Achtet ihr darauf, dass da kein Staubkorn reinkommt oder ist euch das eher egal?