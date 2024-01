Helldivers 2 wird das erste große PS5-Exclusive 2024 und sieht auch auf dem PC richtig schick aus

Der Koop-Shooter Helldivers 2 erscheint am 8. Februar für die PS5 und den PC. Ein neuer Trailer stellt jetzt die Technik der PC-Version in den Mittelpunkt. Das Spiel kann komplett per Crossplay erlebt werden. PC-Spieler*innen haben dabei die Möglichkeit, mit Maus und Tastatur zu spielen.

Helldivers 2 ist das Sequel des 2015 erschienen Helldivers. Erneut landet ihr dabei im Squad aus bis zu vier Spieler*innen auf Alien-Planeten und schießt dort auf alles, was sich bewegt. Während der Erstling noch auf eine Top-Down-Perspektive setzte, wechselt Teil zwei zu einer Third-Person-Ansicht.