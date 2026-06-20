PS5-Hit für 10€ im Angebot: Dieses finstere Action-Rollenspiel ist jetzt ein echtes Schnäppchen!

Manchmal erinnert das Artwork dieses günstigen Soulslike-Spiels fast an Bloodborne, andere Regionen sehen jedoch völlig anders aus.

Lust auf ein knallhartes Soulslike mit finsterer Welt? Dann könnt ihr euch gerade ein PS5-Spiel, das euch nicht nur auf die postapokalyptische Erde, sondern auch noch in finstere fremde Welten schickt, günstig abstauben. Bei Amazon bekommt ihr den Action-Rollenspiel-Hit, dessen UVP noch immer bei 49,99€ liegt, nämlich gerade für nur 10€ im Sonderangebot. Laut Vergleichsplattformen ist ihn nirgendwo sonst so günstig:

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Wenn die Postapokalypse noch nicht schlimm genug ist: Das ist der düstere PS5-Hit!

1:39 Remnant 2: Gameplay-Trailer zum Shooter-Soulslike

Autoplay

Es geht hier um Remnant 2, einen Third-Person-Shooter mit RPG-Elementen, der stark von Dark Souls inspiriert ist: Der Schwierigkeitsgrad ist hoch, es gibt spektakuläre Bosskämpfe, die geheimnisvolle Spielwelt ist labyrinthisch aufgebaut und das sogenannte Drachenherz-Relikt, das euch als Heil-Item dient, ist quasi ein Estus Flask unter anderem Namen. Natürlich gibt es auch die typischen Rastplätze, an denen sich eure Spielfigur regenerieren kann, wodurch jedoch auch die Gegner respawnen.

Das finstere Artdesign könnte teils ebenfalls direkt aus einem Dark Souls stammen, doch hier beginnen die Unterschiede: In Remnant 2 erkundet ihr nicht eine zusammenhängende Fantasy-Welt, sondern startet auf der postapokalyptischen Erde und reist von dort aus durch ein Dimensionstor in andere, völlig verschiedene Welten. Das sorgt nicht nur für mehr Abwechslung, sondern auch für einen hohen Wiederspielwert, denn welche Welten ihr zu sehen bekommt, ist bei jedem Durchgang verschieden.

Selbst prominente Charaktere wie diesen hier, der das Cover des Spiels ziert, bekommt ihr im ersten Durchgang vielleicht gar nicht zu sehen.

Wer alles sehen will, muss Remnant 2 also auf jeden Fall mehrfach durchspielen, wobei auch die verschiedenen Charakterklassen dafür sorgen, dass man jedes Mal ein anderes Spielerlebnis haben kann. Diesmal ist darunter auch eine Klasse, die von einem Hund begleitet wird und besonders gut für den Singleplayer geeignet ist. Auf lange Sicht bietet der Koop-Modus, in dem sich die Fähigkeiten der verschiedenen Klassen gegenseitig ergänzen, trotzdem den meisten Spaß.

Für den gegenwärtigen Preis hat Remnant 2 jedoch selbst dann, wenn ihr es nur mal solo durchspielen wollt, mehr als genug zu bieten. Schließlich dauert schon ein einzelner Durchlauf durch die faszinierenden, fremdartigen Welten rund 20 Stunden. Außerdem ist Remnant 2 schlicht ein toller Shooter, sowohl dank des befriedigenden Gunplays als auch dank der vielfältig mit abgedrehten Effekten aufrüstbaren Waffen. Fans von harter, düsterer Action sollten daher definitiv zugreifen.