PS5-Hit im Angebot: Das beste Spiel des Jahres 2024 gibt es nur heute günstig wie nie!

Wenn ihr euch das beste PS5-Spiel 2024 günstig sichern wollt, solltet ihr euch besser ein bisschen beeilen.

Das nach Meinung vieler Kritiker beste Spiel des Jahres 2024 könnt ihr aktuell laut Vergleichsplattformen günstig wie nie zuvor im Angebot abstauben. Den exklusiven PS5-Hit, der auf Metacritic einen Score von eindrucksvollen 94 Punkten erreicht, gibt es nämlich nur heute bei Otto im Angebot des Tages:

Angebote des Tages bei Otto enden stets spätestens um Mitternacht, sind aber oft sogar schon früher ausverkauft. Euch bleibt also nicht viel Zeit.

Das beste PS5-Spiel 2024: Das bietet der bunte Überraschungshit

11:01 Astro Bot für PS5 ist eines des besten 3D-Jump&Runs aller Zeiten!

Wir sprechen natürlich von dem PS5-exklusiven Überraschungshit Astro Bot, der bei den Game Awards im Dezember unter anderem die Auszeichnung zum Spiel des Jahres eingeheimst hat. Auch wir waren in unserem GamePro-Test begeistert von dem 3D-Platformer, der selbst mit Nintendos besten Mario-Spielen mithalten kann, wenn es sie nicht sogar übertriff, weshalb wir stolze 94 Punkte vergeben haben.

Dass Astro Bot so einen tiefen Eindruck hinterlässt, liegt nicht zuletzt an der Produktionsqualität auf allerhöchstem Niveau: Nicht nur die Grafik, sondern auch und vor allem die Animation sehen fantastisch aus. Gerade die kleinen Roboter, die wir nach dem Absturz ihres Raumschiffs auf 50 abwechslungsreichen Planeten retten und einsammeln müssen, sind so niedlich animiert gesetzt, dass man sie einfach gern haben muss.

In Astro Bot trefft ihr auf die Roboter-Versionen zahlreicher berühmter PlayStation-Figuren, unter anderem Kratos.

Hinzu kommen noch zahlreiche witzige Anspielungen auf andere große PlayStation-Hits. So bekommt ihr beispielsweise Astro-Bot-Versionen von berühmten Figuren wie Kratos aus God of War und Aloy aus den Horizon-Spielen. Was in einem anderen Spiel wie schamlose Eigenwerbung wirken würde, entwickelt hier dank der tollen Inszenierung und des zündenden Humors einen ganz eigenen Charme.

Wichtiger als das alles ist aber natürlich das Gameplay und gerade hier liefert Astro Bot ganz besonders stark ab: Nicht nur beherrscht es mit seiner perfekt präzisen Steuerung die Grundlagen eines jeden guten Platformers, es bringt mit den abwechslungsreichen Spezialfähigkeiten unseres Astro Bots, die vom Jetpack bis hin zu magnetischen Boxhandschuhen reichen, auch jede Menge kreative Ideen ins Spiel. Von diesen lasst ihr euch aber am besten selbst überraschen: