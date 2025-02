PS5-Hit im Angebot: Dieses traumhaft schöne Open-World-Spiel ist erst im Oktober 2024 erschienen und schon stark reduziert!

Die offene Spielwelt diese PlayStation-Exklusivspiels ist in der neuen PS5-Version noch ein ganzes Stück hübscher geworden.

Erst Ende Oktober 2024 wurde eines der besten Open-World-Spiele, das zugleich auch eines der besten PlayStation-Exklusivtitel überhaupt ist, neu aufgelegt: Horizon Zero Dawn Remastered nutzt die Möglichkeiten der PS5 und sogar der PS5 Pro aus und verleiht der ohnehin schon faszinierenden Spielwelt neuen Glanz. Jetzt bekommt ihr die Neuauflage bei Amazon bereits zum stark reduzierten Preis im Angebot:

Amazon macht wie üblich keine Angaben zur Dauer des Deals. Ihr müsst also damit rechnen, dass der Preis jederzeit steigen kann.

Geheimnisvolle Open World dür PS5 jetzt schöner denn je

2:18 Horizon Zero Dawn bekommt ein eigenes PS5-Remaster spendiert und so gut sieht es aus

Autoplay

Die Remastered-Version von Horizon Zero Dawn hebt den Open-World-Hit technisch ungefähr auf den Level des wunderschönen Nachfolgers Horizon Forbidden West. Ihr bekommt nicht einfach nur 4K-Auflösung, sondern auch neue Texturen und Lichteffekte sowie dank Motion Capturing deutlich realistischere Animationen. Selbst am Sound wurde gefeilt: Euch werden immersiver Raumklang und 10 Stunden neu vertonte Dialoge geliefert.

Inhaltlich sind neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung The Frozen Wilds sowie diverse Pakete mit zusätzlichen In-Game-Inhalten enthalten. Für all jene, die Horizon Zero Dawn schon durchgespielt haben, gibt es zudem eine neue Herausforderung durch das New Game+, für das sie den Spielstand aus der Originalversion des Spiels importieren können. So lohnt es sich erst recht, sich noch einmal neu in das Abenteuer zu stürzen.

Horizon Zero Dawn Remastered bietet nicht nur neue Lichteffekte, auch die Charaktere und ihre Animationen wurden überarbeitet.

Abgesehen davon bietet Horizon Zero Dawn natürlich all die Vorzüge des Originals: Vor allem die landschaftlich malerische und von gigantischen Robotern in Gestalt von Dinosauriern bevölkerte Spielwelt gehört zum Besten, was das Genre der Open-World-Actionspiele jemals hervorgebracht hat. Hierzu tragen auch die geheimnisvollen Ruinen einer untergegangenen, aber hochentwickelten Kultur bei.

Spielerisch bekommt ihr eine zwar nicht unbedingt innovative, aber sehr gelungene Mischung aus Action, Schleichen, Erkundung und ein wenig Crafting. Die Protagonistin Aloy legt sich sowohl im Nahkampf als auch mithilfe von Pfeil und Bogen mit den Roboter-Dinosauriern an, wobei ihr euch stets auf die sehr unterschiedlichen Verhaltensweisen der mechanischen Tiere einstellen müsst. Spezialfähigkeit, die ihr nach und nach freischaltet, sowie die Möglichkeit, Dinos zu zähmen, sorgen für zusätzlichen Tiefgang.