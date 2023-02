PS5 mit Hogwarts Legacy: Günstiges Bundle mit Disc Edition jetzt bei MediaMarkt kaufen

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn könnt ihr euch jetzt ein günstiges Bundle mit der PS5 Disc Edition und dem gerade erst erschienenen Megahit Hogwarts Legacy sichern. Für beides zusammen bezahlt ihr nur 569€. Da die PS5 Disc Edition normalerweise knapp 550€ kostet und Hogwarts Legacy in der PS5-Version bei MediaMarkt und Saturn gerade bei 72,99€ liegt, bedeutet das einen Rabatt von rund 54€. Hier kommt ihr zum Angebot:

Sofort lieferbar: Die PlayStation 5 ist laut Shopseite derzeit bei beiden Händlern auf Lager verfügbar, geliefert wird daher schon in den nächsten Tagen. Hogwarts Legacy bekommt ihr in der normalen Disc-Version, nicht wie die Spiele bei vielen anderen Bundles als Download-Code. Beide Händler machen derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Wir gehen davon aus, dass es nicht allzu lange dauern dürfte, bis es ausverkauft ist.

Ungewöhnlich günstig: Die PS5 war nach ihrem Erscheinen zwei Jahre lang sehr schlecht verfügbar und stets binnen Minuten ausverkauft, sobald sie in irgendeinem größeren Shop bestellbar war. Seit Anfang dieses Jahres hat sich die Situation aber deutlich verbessert und die PlayStation 5 ist nun praktisch immer irgendwo bestellbar, meist aber nur in vergleichsweise teuren Bundles. Ein solches Angebot wie aktuell bei MediaMarkt und Saturn, bei dem es einen deutlichen Rabatt gibt, ist nach wie vor äußerst selten.

Wie gut ist Hogwarts Legacy?

15:23 Hogwarts Legacy - Das Open-World-Spiel im Potter-Universum im Test

Kurz gesagt: Ziemlich gut. Vor allem die mit vielen liebevollen Details in Szene gesetzte Schule lässt die Träume von Harry-Potter-Fans wahr werden. Aber auch alle anderen dürfen sich über ein gutes Open-World-Spiel mit einer stimmungsvollen Spielwelt und einem überraschend guten und komplexen Kampfsystem freuen. Mehr könnt ihr in unserem ausführlichen GamePro-Test erfahren, in dem wir stolze 89 Punkte vergeben haben:

