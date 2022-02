Bei E wie einfach könnt ihr euch jetzt bei Abschluss eines Ökostrom- oder Gasvertrags die PS5 in der Disc Edition zusammen mit dem erst letzte Woche erschienenen Open-World-Hit Horizon Forbidden West und 12 Monaten PS Plus holen. Das Bundle bekommt ihr für eine einmalige Zuzahlung von 349 Euro. E wie einfach gibt bislang kein Ablaufdatum für das Angebot an. Vermutlich läuft es einfach so lange, bis die PlayStation 5 ausverkauft ist. Hier geht's zum Deal:

Wie günstig ist das Tarifangebot?

Rund 290 Euro Ersparnis: Rechnet man den Preis der PS5, des Spiels und des PS-Plus-Abos zusammen, ist das Bundle insgesamt 639,97 Euro wert. Bei einer einmaligen Zuzahlung von 349 Euro liegt euer Rabatt also bei 290,97 Euro. In dieser Rechnung ist natürlich noch nicht berücksichtigt, dass die PS5 derzeit kaum zum Normalpreis zu bekommen ist und ihr möglicherweise einen deutlichen Aufpreis zahlen müsst, wenn ihr sie euch jetzt holen wollt. Auf Ebay liegt der Preise der PS5 Disc Edition derzeit bei ungefähr 860 Euro.

Strom- oder Gastarif: Wie günstig der Ökostrom- oder der Gastarif selbst ist, ist schwer zu beantworten, da der Preis unter anderem von eurem Wohnort abhängt. Auf der Angebotsseite könnt ihr eure Postleitzahl und euren jährlichen Verbrauch angeben und euch ausrechnen lassen, wie viel ihr bezahlen müsst. Beim Ökostromtarif liegt die Mindestvertragslaufzeit bei 24 Monaten, beim Gastarif sind es nur 12 Monate. Während dieser Zeit besteht eine Preisgarantie.

Wie üblich bei solchen Tarifangeboten wird die PS5 übrigens nicht sofort, sondern erst circa 14 Tage nach Vertragsabschluss und Leistung der einmaligen Zuzahlung verschickt. Vor dem Vertragsabschluss findet eine Bonitätsprüfung statt.

Wie üblich bei solchen Tarifangeboten wird die PS5 übrigens nicht sofort, sondern erst circa 14 Tage nach Vertragsabschluss und Leistung der einmaligen Zuzahlung verschickt. Vor dem Vertragsabschluss findet eine Bonitätsprüfung statt.

