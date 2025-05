PS5-Horrorspiel im Angebot: Dieser Grusel-Geheimtipp hat uns 2024 beeindruckt – trotz einer lästigen Schwäche!

Wenn euch Gruselstimmung wichtiger ist als Action, seid ihr bei diesem PS5-Horrorspiel genau richtig.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein PS5-Horrorspiel, das man mit guten Gründen als einen ungeschliffenen Diamanten des Genres bezeichnen könnte, zum Sparpreis schnappen. Obwohl das Third-Person-Spiel erst im letzten Jahr mit einem UVP von 59,99€ erschienen ist, zahlt ihr aktuell bereits nur noch 19,99€. Hier findet ihr den Deal:

Da gerade die Days of Play laufen, gibt es bei Amazon übrigens noch viele weitere PS5-Spiele im Sonderangebot, darunter auch große AAA-Hits wie Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us Part 2 Remastered und Horizon Zero Dawn Remastered. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Horror in altem Herrenhaus: Das bietet der PS5-Geheimtipp

Alone in the Dark glänzt nicht zuletzt durch seinen Hauptschauplatz.

Wir sprechen hier von dem 2024 erschienenen Reboot der altehrwürdigen Reihe Alone in the Dark, die als Ursprung der Survival-Horror-Spiele gilt, auch wenn erst Resident Evil ein paar Jahre später für den großen Erfolg des Genres gesorgt hat. Beeindruckt hat uns das Third-Person-Spiel vor allem durch seine stimmungsvollen und herrlich düsteren Schauplätze, welche im US-amerikanischen Süden der 1920er angesiedelt sind.

Im Zentrum der Handlung steht dabei das einsam in den Sümpfen gelegene Derceto Manor, ein inzwischen geschlossenes Sanatorium, das in einem riesigen, alten Herrenhaus untergebracht war. Diesen Schauplatz lernen wir im Spielverlauf bis in den letzten Winkel kennen, denn die beiden Hauptfiguren, der Detektiv Edward Carnby und seine Auftraggeberin Emily Hartwood, versuchen, die Geheimnisse der ehemaligen Heilstätte zu enträtseln.

Hierbei leisten wir echte Detektivarbeit, durchstöbern alte Dokumente und Briefe, lösen Umgebungsrätsel und setzen die Indizien nach und nach zu einer kongruenten Geschichte zusammen. Dieser Teil des Gameplays funktioniert hervorragend, auch weil die Story spannend genug ist, um sie tatsächlich bis ins letzte Detail ergründen zu wollen, zumal wir optional noch die verdrängte Vergangenheit der Protagonisten aufdecken können.

14:40 Alone in the Dark - Test-Video zum Horror-Reboot

Weniger gut sieht es leider beim Action-Gameplay aus. Wir setzen uns im Spielverlauf mit verschiedenen Nahkampf- und Schusswaffen gegen Monster zur Wehr, was aber mäßig Spaß macht, weil das Gunplay und das Trefferfeedback schlicht nicht gelungen sind. Deshalb stehen die Kämpfe der atmosphärischen Erkundung öfter mal im Weg. Glücklicherweise kann man den Schwierigkeitsgrad der Kämpfe herunterstellen und kommt dann schnell über die Action-Stellen hinweg, sodass sich der Frust in Grenzen hält.

Man kann Alone in the Dark daher nicht uneingeschränkt jedem Horrorfan empfehlen. Wer nach einem guten Horror-Shooter für PS5 sucht, ist bei Resident Evil Village oder dem Dead Space Remake sicher besser aufgehoben. Wenn ihr am Horror aber vor allem packende Grusel-Stimmung mögt und zudem ein Fan finsterer alter Anwesen seid, solltet ihr Alone in the Dark auf jeden Fall eine Chance geben.