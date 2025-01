PS5-Horrorspiel im Angebot: Dieser Grusel-Hit hat in unserem Test stolze 93 Punkte abgeräumt!

Eines der besten PS5-Spiele der letzten Jahre: Diesen Horror-Hit könnt ihr euch gerade günstiger schnappen.

Wer sich mal wieder so richtig gruseln will, dabei aber auch ordentlich Action erleben und nicht nur vor übermächtigen Feinden davonrennen möchte, bekommt gerade bei MediaMarkt das passende Angebot. Dort könnt ihr nämlich ein PS5-Spiel, das in unserem GamePro-Test stolze 93 Punkte abgestaubt hat und das kein Horror-Fan verpassen sollte, zu einem günstigen Preis bekommen:

MediaMarkt macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch läuft. Falls ihr es dort verpassen solltet: Für nur zwei Euro mehr könnt ihr das Spiel momentan auch bei Amazon bekommen, wobei der Deal dort allerdings nicht von Amazon selbst, sondern vom Marktplatzhändler AK Trade stammt.

PS5-Horrorspiel im Angebot: Survival-Hit mit B-Movie-Charme

0:40 Resident Evil 4 - Launch-Trailer zum Action-Horror-Remake

Autoplay

Es geht hier natürlich um Resident Evil 4 für PS5, das 2023 erschienene Remake des ursprünglich aus 2005 stammenden Horrorspiel-Klassikers. Die Grafik der Neuauflage ist komplett neu und auf dem aktuellen technischen Stand. Gerade die neuen Lichteffekte und die stark verbesserten Animationen tragen dazu bei, dass die Grusel-Atmosphäre jetzt noch packender geraten ist.

Auch die Steuerung wurde stark überarbeitet, sodass sich Resident Evil 4 nun weitgehend wie ein modernen Third-Person-Shooter steuert. Ansonsten hat sich spielerisch jedoch nicht allzu viel geändert: Ihr bekommt weiterhin traditionellen Survival-Horror, der gut die Balance zwischen Action und Grusel hält.

Gerade die neuen Lichteffekte tragen viel dazu bei, dass das Remake von Resident Evil 4 noch atmosphärischer ist als das Original.

Vor allem das tolle Leveldesign, das immer für eine furchterregende Überraschung gut ist, und die große Gegnervielfalt einschließlich fordernder Kämpfe gegen spektakuläre Bosse sind der Grund dafür, dass Resident Evil 4 damals wie heute zur absoluten Spitzenklasse seines Genres zählt. Im Remake kommt nun noch die hochwertige Inszenierung nicht nur während des Gameplays, sondern auch in den Zwischensequenzen hinzu.

Die Story ist, wie üblich bei Resident Evil, eher auf dem Niveau eines B-Movies, hat aber gerade deshalb ihren Charme: Ihr spielt diesmal Leon S. Kennedy, der die entführte Tochter des Präsidenten retten soll. Bei seinen Nachforschungen stößt er in einem kleinen spanischen Dorf zunächst auf die Mitglieder einer mysteriösen Sekte und später auf noch weit größere Gefahren. Übrigens wurden hier und da ein paar Details geändert, sodass auch Veteranen noch überrascht werden können.