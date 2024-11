PS5-Horrorspiel im Black-Friday-Angebot: Jetzt einen der am meisten unterschätzen Geheimtipps 2024 zum Sparpreis schnappen!

Dieses Bild stammt von einer alten Fotografie, die wir in dem PS5-Horrorspiel finden und die uns nichts Gutes erahnen lässt.

Durch den Black Week Sale bei MediaMarkt könnt ihr jetzt ein Horrorspiel aus 2024, das trotz seiner packenden Atmosphäre und der wunderschön gestalteten Schauplätze die meisten von euch verpasst haben dürften, zum Schnäppchenpreis im Angebot abstauben. Die PS5-Version ist laut Vergleichsplattformen günstig wie nie zuvor und auch die Version für Xbox Series X ist stark reduziert:

PS5-Geheimtipp aus 2024: ein Horror-Trip in den USA der 1920er

Alone in the Dark hat eine Menge atmosphärischer und gruseliger Schauplätze zu bieten.

Die Rede ist von Alone in the Dark, das bei seinem Release Anfang des Jahres leider keinen großen kommerziellen Erfolg hatte, obwohl es durchaus einige herausragende Qualitäten besitzt. Vor allem bei der Atmosphäre und dem tollen Artdesign der im amerikanischen Süden der 1920er angesiedelten Schauplätze weiß das Horrorspiel zu überzeugen.

Ihr untersucht gruselige leerstehende Gebäude mit eindrucksvoller Architektur, löst dabei Umgebungsrätsel und leistet beim Durchsuchen alter Dokumente, Briefe und Krankenakten echte Detektivarbeit. Dadurch werdet ihr immer tiefer in die Hintergrundgeschichte hineingezogen, die so einige Überraschungen bereithält. Der gekonnte Einsatz von Licht und Schatten sowie die aufwendigen Zwischensequenzen sorgen für eine tolle Inszenierung.

Alone in the Dark ist übrigens keines jener Horrorspiele, in denen ihr nur vor übermächtigen Feinden wegrennen könnt, sondern ähnelt beim Gameplay eher Resident Evil. Kein Wunder, schließlich hat das erste Alone in the Dark im Jahr 1992 das Genre der Survival-Horror-Spiele selbst begründet.

14:40 Alone in the Dark - Test-Video zum Horror-Reboot

Gegen die Monster im Lovecraft-Stil, die euch in den Schatten auflauern, könnt ihr euch also mithilfe von Schuss- und Nahkampfwaffen wehren. Allerdings ist die Action nicht die Stärke des Spiels, nicht zuletzt aufgrund des schwachen Treffer-Feedbacks fühlt sich Alone in the Dark in dieser Hinsicht eher unbefriedigend an.

Falls ihr eher Lust auf einen actionreichen Horror-Shooter habt, werdet ihr mit Alone in the Dark deshalb nicht glücklich werden. Falls ihr jedoch auf der Suche nach einem Gruselabenteuer mit packender Atmosphäre seid, das euch ganz in seine finstere Welt hineinzieht, solltet ihr euch diesen Geheimtipp zum jetzigen Schnäppchenpreis nicht entgehen lassen.

