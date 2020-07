PS5: Sony enthüllt, wie die Hüllen der Spiele aussehen werden

Langsam aber sicher bekommen wir immer mehr Infos zur PlayStation 5. Nachdem wir endlich wissen, wie sie aussieht und wie der Design-Stil insgesamt aussehen wird. Genau in dieses passen auch die Hüllen der Spiele, die ihr in den Läden ab Ende des Jahres sehen könnt.

So sehen die Retailversionen der PS5-Spiele aus!

Zwar setzen immer mehr Spieler auf digitale Versionen aber für andere ist es wichtig, ein Spiel zu kaufen und es physisch in der Hand zu haben. Die Hüllen der PS5-Spiele gehen einen ähnlichen Weg, wie die PS4-Boxen aber im Detail unterscheiden sie sich.

So sehen die PS5-Boxen aus:

Am Beispiel der Box von Spider-Man: Miles Morales zeigt uns Sony zum ersten Mal, wie die PS5-Hüllen aussehen werden.

Sehr ähnlich zur PS4-Box: Auf den ersten Blick sehen die Hüllen sehr ähnlich aus. Sie sind weiterhin komplett in Blau gehalten aber auf dem Artwork ändert sich was. Denn das Logo der PS5 ist nicht auf einem blauen Hintergrund in weißer Schrift sondern auf weißem Hintergrund mit schwarzer Schrift. Auch der Hinweis, dass es sich um ein Exklusiv-Spiel für die PS5 handelt, ist zumindest zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu sehen.

So sehen die Hüllen von der Seite aus:

Passt zum insgesamten Design der PS5: Damit dominieren auch bei den Hüllen der Spiele die Farben Schwarz, Weiß und Blau. Wie bereits bei der Konsole an sich, dem Controller oder auch dem Zubehör ist der gleiche Farbkontrast im Vordergrund. Somit passen die Hüllen genau zu dem Stil, den Sony mit der PlayStation 5 erreichen will.

Das sind die ersten Reaktionen der Fans

Wie immer bei einer solchen Enthüllung lassen auch Reaktionen der Fans nicht lange auf sich warten und fallen größtenteils positiv aus.

UltraBosh64: "Freue mich, dass der Buchrücken im gleichen Stil aber mit einem anderen Farbschema ist. Sehr clean."

Ginja: "Ich mag, dass es gleich zur PS4 aber doch anders ist."

memortal: "Ein weiterer Grund, auf die Digital Edition zurückzugreifen. Sieht billig und generisch aus. Kann aber kaum die genialen Spiele abwarten!"

Wer die blauen Hüllen nicht mag, für den hat Twitter-User Nibel Abhilfe in Form eines Mockups:

Ein Witz über das deutsche USK-Logo darf natürlich auch nicht fehlen:

Was sagt ihr zu dem Design der PS5-Hüllen? Ist es euch zu sehr am PS4-Design oder reichen die Detail-Änderungen?