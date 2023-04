PS5 + Jedi Survivor: Neues Bundle mit Disc Edition jetzt günstig bei MediaMarkt kaufen

Im neuen MediaMarkt Sale gibt es jetzt ein Bundle mit der PS5 und Star Wars Jedi: Survivor im Angebot.

Bei MediaMarkt und Saturn gibt es jetzt ein neues PS5-Bundle im Angebot: Die PS5 Disc Edition bekommt ihr jetzt zusammen mit dem erst am Freitag erscheinenden Actionspiel Star Wars Jedi: Survivor für nur 569€. Die UVP der PS5 liegt bei 549,99€, Jedi Survivor kostet einzeln 79,99€. Durch das Bundle spart ihr also rund 60€. Das Spiel wird der Konsole in der normalen Retail-Version beigelegt, anders als bei manchen anderen Bundles bekommt ihr also nicht nur einen Download-Code.

Das Angebot ist Teil eines neuen Sales namens „Preisleister“, der noch bis zum 7. Mai läuft. Das PS5-Bundle könnte aber natürlich schon vorher ausverkauft sein. Daneben finden sich in der Aktion unter anderem auch 4K Smart TVs von LG, Philips und Sony, Handys von Xiaomi und diverse Laptops und Monitore. Hier kommt ihr zur Übersicht:

Was bietet Star Wars Jedi: Survivor?

17:04 Star Wars Jedi: Survivor hat viel mehr Open World als erwartet

Mehr Open World: Wie gut Star Wars Jedi: Survivor letztendlich wird, können wir euch momentan noch nicht genau sagen, aber beim Anspielen hat und das actionreiche Star-Wars-Abenteuer schon mal sehr gut gefallen. Erneut kämpfen wir mit dem Jedi Cal Kestis gegen imperiale Sturmtruppen und jede Menge gefährliche Kreaturen. Obwohl es sich nicht um ein typisches Open-World-Spiel handelt, sind die Gebiete auf den fremden Planeten, die wir erkunden, diesmal deutlich größer und offener als im Vorgänger Jedi: Fallen Order.

Komplexe Lichtschwert-Kämpfe: Damit die Fortbewegung in den großen Arealen nicht zum Geduldspiel wird, gibt es neben einer neuen Schnellreisefunktion nun auch Reittiere. Die Nahkämpfe mit dem Lichtschwert, die schon in Fallen Order zu den Highlights gehörten, fühlen sich jetzt noch besser an, weil die Hiebe mehr Wucht haben. Die vielen verschiedenen Angriffsarten sorgen für zusätzliche Komplexität. Neu ist, dass Cal neben seinem Schwert diesmal auch einen Blaster einsetzen darf. Außerdem soll er viele neue Machtkräfte lernen können.