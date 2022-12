PS5 kaufen: Bundle mit God of War Ragnarök & Horizon Forbidden West vor Weihnachten sichern

Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr jetzt die PS5 Disc Edition im Bundle mit God of War Ragnarök und Horizon Forbidden West in zwei Tarifangeboten günstig zum Handyvertrag bekommen und dabei über 300€ sparen. Beide Tarife bieten eine Telefon- und SMS-Flatrate, bei dem einen handelt es sich um einen Telekom-Tarif mit 20 GB Datenvolumen, bei dem anderen um einen O2-Tarif mit 60 GB Datenvolumen. Hier findet ihr die Angebote:

Die PS5 könnt ihr bei Saturn und MediaMarkt gerade übrigens auch ohne Tarifdeal im Bundle mit God of War Ragnarök bestellen, und zwar für 619€. In diesem Fall wird aber erst ab dem 31. Januar geliefert. Im Fall der Tarifdeals versprechen die Shopseiten hingegen eine Lieferung in vier bis fünf Tagen, sodass ihr die Konsole noch vor Weihnachten bekommen könnt.

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Wie günstig sind die Tarifangebote mit PS5?

Gesamtkosten: In den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit zahlt ihr bei einem monatlichen Grundpreis von 39,96€ im Fall des Telekom-Tarifs 959,04€. Beim O2-Tarif sind es 39,99€ im Monat bzw. 959,76 in zwei Jahren. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von 49€ und die üblichen Anschlussgebühren von 39,99€. Damit liegen die Gesamtkosten bei 1048,03 beim Telekom- und 1048,75€ beim O 2 -Tarif. Falls ihr von einem anderen Anbieter kommt, gibt es einen Wechselbonus von 50€ beim Telekom- und von 100€ beim O 2 -Tarif, wodurch die Kosten auf 998,03€ bzw. 948,75€ sinken.

Wert des PS5-Bundles: Das Bundle mit der PS5 Disc Edition und God of War Ragnarök kostet einzeln 619€. Horizon Forbidden West in der PS5-Version kostet bei MediaMarkt und Saturn 77,99€, ihr könnt es derzeit anderswo aber auch schon für rund 45€ finden. Ingesamt liegt der Warenwert des PS5-Bundles also bei circa 664€.

Wert der Tarife: Vergleichbare Tarife mit 5G und 20 GB Datenvolumen bei der Telekom bekommt ihr laut Vergleichsplattformen ab 29,95€ im Monat bzw. 718,80€ in zwei Jahren. Tarife mit 60 GB bei O 2 gibt es ab 24,99€ im Monat bzw. 599,76€ in zwei Jahren, mögliche Anschlussgebühren noch nicht mitgerechnet.

Bis zu 385€ Ersparnis: Der Gesamtwert der Tarifbundles liegt demnach bei knapp 1383€ beim Telekom-Tarif und knapp 1264€ bei O2-Tarif. Die Ersparnis beträgt demnach rund 335€ beim Telekom-Tarif und rund 215€ beim O 2 -Tarif. Rechnet man den Wechselbonus hinzu, sind es 385€ beim Telekom und 315€ beim O 2 -Tarif.