God of War: Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Als nach 30 Stunden der Abspann des neuen God of War läuft, müssen wir erstmal tief durchatmen. Denn das, was Santa Monica Studio da abgeliefert hat, ist ohne Zweifel eines der besten Action-Adventures der letzten Jahre - und zwar sowohl auf PS4 als auch auf PS5. Das Test-Video zu God of War: Ragnarök hat uns vor eine ziemliche Herausforderung gestellt. Denn die zweite Reise von Kratos und Atreus durch die nordische Mythenwelt ist so vollgepackt mit coolen Überraschungen - die wollen wir euch aber auf keinen Fall vorwegnehmen.

Deshalb haben wir das Spiel mit mehreren Leuten zwar komplett durchgespielt, verzichten aber im Video auf jegliche Spoiler. Wir hoffen ihr habt Verständnis dass das Video dadurch nicht alles bis ins letzte Detail zeigt und bei manchen Elementen etwas vage bleibt. Und seid bitte auch so fair, anderen den Spaß nicht zu verderben!

Mehr zum Spiel und der Wertung lest ihr hier im Test-Artikel.