Offiziell ist zwar noch ein bisschen Zeit bis hin zur Cyber Week und zum Black Friday 2021. Erstere startet dieses Jahr am 22. November, Letzterer findet am 26. November statt. In den vergangenen Jahren haben einige Händler ihre Angebote aber immer früher gestartet, sodass am Black Friday bei manchen gar nicht mehr viel übrig war.

Um nichts zu verpassen, ist es deshalb kein Fehler, sich schon frühzeitig Gedanken darüber zu machen, welche Produkte man in diesem Jahr im Auge behalten will. Im Gaming-Bereich stellt sich dabei natürlich vor allem die Frage, bei welchen Konsolen man mit guten Angeboten rechnen kann. Aus diesem Grund haben wir euch hier eine kleine Übersicht zusammengestellt:

PS5 & Xbox Series X: Nicht günstiger, aber vielleicht verfügbar?

Die PS5 und die Xbox Series X wird es sicherlich nicht in günstigen Deals geben. Das haben die Händler schlicht nicht nötig, solange ihnen noch jedes verfügbare Exemplar aus den Händen gerissen wird. Denkbar wäre aber immerhin, dass sich manche Händler ein gewisses Kontingent der Konsolen für den Black Friday oder die Cyber Week aufsparen und dann zum Normalpreis verkaufen, um damit Kundschaft auf ihre Aktionsseiten zu locken. Für alle Fälle hier ein paar der wichtigsten Links:

PS5:

Xbox Series X:

Es ist allerdings gut möglich, dass die Konsolen, falls es denn überhaupt zu einem Verkauf kommt, nicht einzeln, sondern in Bundles mit verschiedenen Spielen verkauft werden. Da wir nicht wissen, was sie sich einfallen lassen werden, können wir euch hierzu jetzt noch keine Links liefern. Wenn ihr über die Verfügbarkeit der PS5 auf dem Laufenden bleiben wollt, ist es ohnehin am besten, wenn ihr unsere Ticker im Auge behaltet:

Xbox Series S: Gute Deals sehr wahrscheinlich

Ganz anders sieht es bei der Xbox Series S aus. Microsofts günstigere Konsole ist seit Release gut verfügbar und war schon in den letzten Wochen immer mal wieder in Bundles oder Sonderangeboten günstiger zu bekommen. Kurzzeitig gab es sie schon für 249 Euro, Amazon hatte sie ein paar Stunden lang sogar für 222,61 Euro im Angebot (wobei es sich allerdings auch um einen Preisfehler gehandelt haben könnte). Am Black Friday oder während der Cyber Week ist mit ähnlich guten Deals zu rechnen, sicherlich wird es auch günstige Bundles geben.

Nintendo Switch OLED, Edition 2019 und Lite: Alles ist möglich

Bei der Nintendo Switch ist die Situation je nachdem, welche Version man haben möchte, sehr verschieden. Aber selbst die neue Nintendo Switch OLED, die am 8. Oktober erschienen und momentan nur schwer zu bekommen ist, könnte es durchaus hier und da in einem guten Angebot geben. Schließlich gab es sogar schon vor dem Release ein paar günstige Bundles, wenn auch nur kurzzeitig. Außerdem wurden bei manchen Händlern bereits neue Lieferungen für Anfang November angekündigt. Die Konsole könnte zur Cyber Week also besser verfügbar sein als im Moment.

Noch deutlich besser sieht die Lage bei dem bisherigen Switch-Modell, der Edition 2019, aus. Hier hat Nintendo die unverbindliche Preisempfehlung schon vor dem Release der Switch OLED auf 299,99 Euro nach unten korrigiert. Viele Händler bieten sie inzwischen sogar noch etwas günstiger an. Nachdem die Switch durch Corona lange Zeit schlecht verfügbar und viel zu teuer war, scheinen zur Cyber Week Preise von unter 260 Euro wieder möglich.

Am allerbesten ist die Lage aber bei der Nintendo Switch Lite, die selbst in der schlimmsten Corona-Phase noch relativ gut verfügbar war. Preise von 199,99 Euro, die früher als Sonderangebot gegolten hätten, sind inzwischen normal. Auch Angebote von knapp unter 180 Euro sieht man immer wieder. Hier könnte zum Black Friday noch mehr drin sein.

PS4 & Xbox One: Vorräte wohl aufgebraucht

Falls ihr, aus welchen Gründen auch immer, darauf hofft, am Black Friday noch Last-Gen-Konsolen günstig abstauben zu können, steht euch vermutlich eine Enttäuschung bevor. Durch die Coronakrise und die schlechte Verfügbarkeit der neuen Konsolen sind die Händler ihre restlichen alten Geräte nahezu vollständig losgeworden. Größere Verkäufe sind daher nicht mehr zu erwarten, es sei denn in Form von B-Ware oder generalüberholten Konsolen.