PS5 kaufen: Neues Bundle mit Disc Edition und 2. DualSense Controller jetzt vorbestellen

Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr jetzt ein neues Bundle mit der PlayStation 5 Disc Edition und einem zweiten DualSense Controller vorbestellen, und zwar für 599,99€. Das ist sogar ein relativ günstiger Preis, schließlich beträgt die unverbindliche Preisempfehlung für die Konsole allein 549,99€, während der DualSense bei knapp 70€ liegt. Geliefert wird ab dem Veröffentlichungstermin des Bundles am 28. Februar, der Versand ist bei beiden Shops kostenlos. Hier findet ihr es:

Das Bundle lohnt sich auch deshalb, weil man die PS5 ansonsten fast immer nur im Bundle mit Spielen bekommt, deren Preise relativ schnell fallen. Beim Sony DualSense PS5-Controller handelt es sich hingegen um vergleichsweise preisstabile Hardware. Vermutlich wird das Bundle bald auch bei anderen Händlern wie Amazon auftauchen, im Moment konnten wir es aber nur bei Saturn und MediaMarkt finden.

Schneller lieferbar: PS5 mit God of War Ragnarök

Nachdem sie zwei Jahre lang sehr schlecht zu bekommen und bei jeder Nachschubwelle binnen Minuten ausverkauft war, ist die PlayStation 5 seit einigen Wochen deutlich besser verfügbar, vor allem in der Disc Edition. Falls ihr nicht bis Ende Februar warten wollt, könnt ihr sie aktuell beispielsweise auch zum etwas höheren Preis von 619,99€ im Bundle mit God of War Ragnarök bei Amazon bestellen. In diesem Fall wird laut Produktseite ab dem 30. Januar geliefert:

Bei diesem Bundle kommen noch Versandkosten von 5€ hinzu, weil God of War Ragnarök erst ab 18 freigegeben ist. Alternativ könnt ihr übrigens auch bei Otto bestellen, wo die Versandkosten mit 2,95€ etwas niedriger ausfallen. Hier wird allerdings wiederum erst ab Ende Februar geliefert.

Was Bundles mit der PS5 Digital Edition angeht, die letzte Woche kurzzeitig bei Amazon verfügbar war, sieht es aktuell hingegen wieder düster aus. Wir halten euch auf dem laufenden und lassen es euch wissen, wenn man sie wieder zum Normalpreis bekommen kann.