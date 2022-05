Die Lage bei der Verfügbarkeit der PS5 hat sich leider nach wie vor nicht gebessert. Wer eine Konsole in die Hände bekommen möchte, muss meist entweder konstant aufmerksam auf Drops achten oder Preise weit über UVP zahlen. Doch es gibt noch eine weitere Möglichkeit: Diejenigen, die sich für einen neuen Strom- und Gastarif interessieren können bei E wie einfach ganz ohne Stress eine PS5 bestellen. Dazu bekommt ihr sogar noch Horizon Forbidden West und 12 Monate PS Plus.

Betreibt eure PS5 mit Ökostrom

E wie einfach setzt sich für Nachhaltigkeit ein, weshalb ihr in diesem Tarif 100% Ökostrom und -Gas erhaltet. Sogar die Webseite der Firma wird klimaneutral betrieben. Um den Wechsel zu umweltfreundlicher Energie noch attraktiver zu machen, bekommen Neukunden dazu jetzt ein PS5-Bundle.

Hype-Konsole PS5: Dass die PS5 so begehrt und daher ständig ausverkauft ist, hat guten Grund. Dank SSD laufen Spiele flüssig und laden schnell und sehen dabei sogar noch wunderschön aus. Der Dualsense Controller liefert außerdem verbessertes haptisches Feedback, was euch voll ins Geschehen hineinzieht.

Horizon Forbidden West: Habt ihr Lust, in einer postapokalyptischen Zukunft riesige Mecha-Monster zu Jagen? Klar, wer denn auch nicht?! Im Nachfolger zu Horizon Zero Dawn übernehmt ihr erneut die Rolle von Aloy, einer Jägerin, die gegen ebendiese Monster kämpft und versucht, mehr über ihre mysteriöse Welt herauszufinden.

12 Monate PS Plus: Um Onlinespiele auf der PS5 spielen zu können, braucht ihr ein PS Plus Abo, aber das ist natürlich nicht alles, was ihr bekommt. Ihr könnt außerdem exklusive Rabatte nutzen und bekommt sogar Gratisspiele, solange ihr Abonnent seid.

Rechnet ihr den UVP der Bundle-Elemente zusammen, kommt ihr damit auf einen Gesamtwert von 639,97 Euro. Da ihr allerdings nur eine Zuzahlung von 299,- Euro leisten müsst, spart ihr insgesamt 340,97 Euro. So günstig bekommt ihr eine PS5 sonst kaum.

Ganz unkompliziert Anbieter wechseln

Auf der Webseite von E wie einfach könnt ihr ganz einfach berechnen, wie viel ihr für den Tarif monatlich zahlt, indem ihr eure Postleitzahl und euren Verbrauch angebt. Die Mindestlaufzeit beträgt dann 24 Monate, ihr erhaltet für diesen Zeitraum aber eine Preisgarantie, sodass ihr nicht mit plötzlichen Erhöhungen rechnen müsst.

Sobald ihr alle eure Daten eingetragen habt, wird noch ein Bonitätscheck durchgeführt. Anschließend übernimmt E wie einfach alles Weitere, um einen reibungslosen Wechsel zu garantieren. Zu guter Letzt ist dann die Zuzahlung fällig und nach 14 Tagen wird eure PS5 abgeschickt. Diese sollte kurze Zeit später bei euch eintreffen und ihr könnt direkt loszocken.