Es gibt nun eine weitere Möglichkeit eine PS5 zu kaufen und diese innerhalb weniger Werktage zu erhalten. Bei mobilcom debitel könnt ihr nun eine PS5 mit Laufwerk zusammen mit einem Handytarif und 24 Monate PlayStation Plus kaufen. Im Gegensatz zum PS5-Angebot von O2 erhaltet ihr hier also eine Edition der PS5, bei der ihr eure Spiele auf Disc kaufen und nutzen könnt.



Dazu gibt es mit dem PS Plus Abo natürlich zum Start ausreichend Spiele dank der PS Plus Collection und den monatlichen Gratis-Spielen.



Wie schon beim O2-Angebot ist auch dieses hier vor allem dann interessant, wenn ihr möglichst schnell eine PS5 haben wollt und bisher kein Glück bei den verschiedenen Wellen hattet. Im Bestfall könnt ihr zudem etwas mit dem Handytarif anfangen. Wir haben alle entstehenden Kosten für euch nachfolgend aufgeschlüsselt.

PS5 mit mobilcom-Vertrag kaufen

PS5 mit Handyvertrag & PS Plus-Abo kaufen

Das erwartet euch mit dem Angebot: Das Paket besteht aus der PS5 mit Laufwerk, zwei Mal 12 Monate PlayStation Plus und dem green LTE-Tarif im Netz der deutschen Telekom. Dieser bietet 10 GB Datenvolumen und eine Telefonie-Flat in alle deutschen Netze. Die Bandbreite liegt bei maximal 21,6 MBit/s. Der Vertrag läuft für 24 Monate und kann drei Monate vor Ende gekündigt werden.

Die Kosten sehen dabei wie folgt aus:

Einmaliger Gerätepreis: 99 Euro

Einmalige Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Monatliche Grundgebühr: 41,99 Euro

Insgesamt zahlt ihr über die zwei Jahre für das Paket also 1.146,75 Euro. Der Preis für die PS5 mit Laufwerk liegt bei 499,99 Euro. Des Weiteren sind 24 Monate PlayStation Plus enthalten. Das Abo hat einen Wert von 120 Euro (im Deal 90 Euro).



Somit bleiben 526,76 Euro für den Tarif übrig. Dieser kostet euch also an sich 21,94 Euro pro Monat. Das geht natürlich günstiger, wenn man nur einen Tarif sucht. Hier spielt aber natürlich durchaus die geringe Verfügbarkeit der PS5 rein. Wer also unbedingt jetzt eine haben möchte, kann sie sich bei mobilcom debitel kaufen und erhält diese zeitnah, da sie laut Shop verfügbar ist.

Vierte Welle der PS5: Wer warten kann, wird sie 2021 günstiger bekommen. Eventuell auch schon Ende 2020, wenn es eine weitere Welle geben soll.

