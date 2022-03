Die PS5 sieht in Weiß zwar durchaus modern und elegant aus, aber das ist nun einmal nicht jedermanns Geschmack. Passend zu den DualSense Controllern, die es inzwischen in einer ganzen Reihe von Farben gibt, könnt ihr auch eure PS5 individuell gestalten. Es gibt derzeit Konsolen-Cover in zwei Farben: Midnight Black und Cosmic Red. Cover in anderen Farben sind bereits angekündigt, stehen aber noch nicht zum Verkauf.

Da sich die PS5 Standard Edition (auch Disc Edition) von der Digital Edition in der Form unterscheidet, ist es wichtig, darauf zu achten, dass auch das richtige Modell bestellt wird. Standardmäßig kosten die Seitenplatten bei Amazon 59,99 Euro, die Version in Cosmic Red bekommt ihr aber derzeit für 49,33 Euro (Standard Edition) bzw. 46,41 Euro (Digital Edition).

Gestalte deine PS5 so, dass sie zu dir passt

Wer sich jetzt vielleicht Sorgen macht, seine hart erkämpfe PS5 beim Anbringen der Seitenplatten irgendwie zu beschädigen, kann beruhigt sein. Sowohl vom Hersteller als auch Kunden wird die Montage als sehr einfach beschrieben.

Ihr nehmt einfach das weiße Cover ab, das mit einem Klick-Mechanismus befestigt ist und tauscht es durch die neue Version aus – ganz ohne Schrauben und Hämmern. Natürlich befindet sich im Lieferumfang auch eine Montageanleitung, die es euch Schritt-für-Schritt erklärt.

Das sind die Variationen, die ihr derzeit bei Amazon kaufen könnt:

Mix-and-Match mit DualSense

Wie bereits erwähnt sind auch die DualSense Wireless Controller für die PS5 in verschiedenen Farben erhältlich. Nicht nur sehen die cool aus, sie weisen auch technische Verbesserungen gegenüber den älteren Modellen auf: Die Trigger-Mechanik wurde verbessert, um Stick-Drift vorzubeugen. Inzwischen sind auch neue Controller in den Standardfarben Weiß und Schwarz mit den Neuerungen ausgestattet.

Die Controller gibt es derzeit neben Schwarz und Weiß auch in Rot, Pink, Violett und Blau. Ob ihr euch nun ein einfaches, schwarzes Konsolen-Cover zu eurem schwarzen DualSense holt, oder lustige Farbkombinationen aus Konsole und Controller zusammenstellt, könnt ihr euch ganz nach Lust und Laune aussuchen.

Hier gibt es die PS5-Controller in verschiedenen Farben bei Amazon: