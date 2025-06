Diesen PS5-Kracher des Sommers 2025 könnt ihr jetzt schon günstiger bekommen: Actionspiel im Amazon-Angebot sichern!

Einen so schönen Wald wie in diesem kommenden PS5-Spiel bekommt man selten zu sehen.

Am 28. August erscheint das aufwendige AAA-Remake eines großen Action-Klassikers, das in den bisher gezeigten Trailern bereits einen hervorragenden Eindruck macht und einer der großen Hits des Sommers werden könnte.

Action-Klassiker bekommt ein aufwendiges PS5-Remake

1:57 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Das Release-Date des Remakes ist jetzt offiziell

Es geht hier um Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, das Remake des Klassikers Metal Gear Solid 3, der mittlerweile über 20 Jahre alt ist. Dieser gilt zwar bis heute als ein Meisterwerk des Stealth-Action-Genres, ist technisch aber natürlich inzwischen stark angestaubt. Das PS5-Remake soll das nun ändern und dem Hit komplett neue Grafik auf hohem AAA-Niveau verschaffen. Vor allem die Vegetation in dem Dschungel, in dem ein großer Teil des Spiels stattfindet, sieht im bisher gezeigten Material bereits fantastisch aus.

Was das Gameplay angeht, wurden zwar Steuerung und Kameraführung überarbeitet und es soll sogar neue Modi geben, der spielerische Kern dürfte aber weitestgehend erhalten bleiben. Ihr bekommt also das typische Schleich-Gameplay mit Shooter-Elementen und spannenden Bosskämpfen, für das Metal Gear Solid bekannt ist. Euer Weg durch den Dschungel ist jedoch ebenfalls mit Survival-Elementen verbunden: Ihr könnt Wildtiere jagen, aber auch selbst zum Opfer von Krokodilen werfen.

Der Dschungel von Metal Gear Solid Delta sieht zwar schick aus, hält aber einige Gefahren bereit, darunter Krokodile.

Die Story von Metal Gear Solid 3 bzw. Delta spielt übrigens vor allen anderen Metal Gear Solid-Teilen und ist somit auch ein guter Startpunkt für alle, die neu in die Reihe einsteigen wollen. Hier spielt ihr nämlich nicht Solid Snake, sondern dessen Vater Naked Snake. Dieser muss im Jahr 1964 während des Kalten Krieges eine gefährliche Mission im Zusammenhang mit russischen Nuklearwaffen erfüllen.