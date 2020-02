Das erste PS5-Launch-Exclusive kommt angeblich vom Spider-Man-Studio

Kommt Ratchet & Clank auf die PS5 zurück, und das sogar schon zum Launch? Das behauptet jetzt nun zumindest Podcaster und ehemaliger IGN-Redakteur Colin Moriarty (via cbr.com). Stimmt das, dann würde mit dem neuesten Ratchet & Clank das erste Exclusive für die PlayStation 5 feststehen.

Das sagt ein Insider zum nächsten Insomniac Games'-Spiel

Was sagt der Insider genau? In seinem Podcast Sacred Symbols+ gibt Moriarty an, dass Insomniac und Sony "vor Marvel's Spider-Man 2 ein neues Ratchet and Clank-Spiel für PS5 herausbringen werden". Er denke, dass es bereits zum Launch der Next Gen-Konsole Ende 2020 erscheinen könnte, ist sich dessen aber offenbar nicht hunderprozentig sicher. Das Spiel sei schon lange bei Insomniac Games in Entwicklung, so der Insider weiter.

Bedenkt aber, dass das keine offiziellen Informationen sind. Sony und Insomniac Games haben kein Ratchet & Clank für PS5 bestätigt. GamePro hat deshalb bei der PR-Abteilung von Sony nachgefragt, ob sie sich zu den Gerüchten äußern wollen.

Wie wahrscheinlich ist eine Rachet & Clank-Rückkehr? Für allzu abwegig halten wir eine Rückkehr des putzigen Duos nicht. Als PlayStation-Maskottchen sind Ratchet und Clank ohnehin untrennbar mit der PlayStation-Marke verbunden und könnten auf Sonys neuestem Flaggschiff insbesondere eine jüngere Zielgruppe ansprechen.

Ein Großteil der Entwickler dürfte allerdings an einem Nachfolger zu Marvel's Spider-Man arbeiten, das Insomniac vor einigen Monaten bereits sogar selbst angeteast hat.

Was ist Ratchet & Clank?

Der letzte Ableger der Ratchet and Clank-Reihe erschien im Jahr 2016. Hierbei erwartet uns ein kunterbunter 3D-Plattformer, in dem wir mit dem pelzigen Alien Ratchet und seinem Roboter-Kumpel Ratchet durch die Levels hüpfen und kämpfen.

In unserem Test staubte das PS4-Spiel eine sehr gute 87er Wertung ab.

Ein PS5-Launch-Spiel steht schon fest: Godfall

Mit Godfall wurde das erste PS5-Launch-Spiel bereits zu den Game Awards 2019 angekündigt, allerdings handelt es sich hierbei um kein PS5-Exclusive, das Spiel kommt auch für den PC.

Was ist Godfall? Hierbei erwartet uns ein sogenannter Loot-Slasher, der ein Mix aus Destiny und Dark Souls daher kommt.

Neben Godfall sind aber noch weitere PS5-Games bestätigt.

Diese weiteren PS5-Spiele sind offiziell bekannt

Einige Publisher haben nämlich bereits Projekte verraten, die wir auf Sonys kommender Next Gen-Konsole spielen werden. Hier sind alle bestätigten PS5-Games in einer Liste.

Würdet ihr euch ein neues Ratchet & Clank für PS5 wünschen?