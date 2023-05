PS5 mit 2TB Extra-Speicher: Jetzt Bundle mit Disc Edition und SSD im Angebot sichern

Bei Saturn und MediaMarkt gibt's jetzt ein PS5-Bundle mit einer schnellen NVMe SSD.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn gibt es jetzt ein neues Bundle mit der PS5 Disc Edition im Sonderangebot: Ihr könnt die Konsole zusammen mit der 2 TB großen PS5-SSD WD Black SN850 inklusive Heatsink für 669€ bekommen. Da der Einzelpreis der NVMe SSD bei 179€ (UVP: 314,99€) liegt, bedeutet das einen Bundle-Rabatt von 59,99€.

Bei MediaMarkt müsst ihr die PS5 und die WD Black SN850 bislang jeweils einzeln zum Warenkorb hinzufügen, um den Rabatt zu bekommen. Bei Saturn findet ihr das Bundle auf der Produktseite der PS5, wenn ihr etwas nach unten scrollt:

Das Bundle ist Teil der Wochendeals bei MediaMarkt und Saturn, die gestern gestartet sind und noch bis 9 Uhr morgens am 5. Juni laufen. Es könnte aber natürlich passieren, dass das Angebot schon vorher ausverkauft ist. In den aktuellen Wochendeals gibt es noch weitere günstige Schnäppchen, darunter ein Laptop und ein Gaming-PC. Die Übersicht findet ihr hier:

Was bietet die WD Black SN850 PS5-SSD?

Die WD Black SN850 verfügt in der angebotenen Version über einen Heatsink, der perfekt für PS5 geeignet ist.

Hohe Lesegeschwindigkeit: Die WD Black SN850 ist eine NVMe SSD mit einer hohen Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s. Damit ist sie sehr gut für die PlayStation 5 geeignet, die eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s braucht. Die Schreibgeschwindigkeit der WD Black SN850 ist mit bis zu 5.300 MB/s übrigens ebenfalls recht hoch, das ist für die PS5 aber weniger wichtig.

Gut gekühlt durch Heatsink: In der angebotenen Version verfügt die WD Black SN850 außerdem über einen Heatsink, der dafür sorgt, dass die SSD in der PS5 optimal gekühlt bleibt. Ihr könnt die SSD also direkt in eure Konsole einbauen, ohne euch Sorgen um Überhitzung und damit verbundene Leistungseinbußen machen machen zu müssen.

Alternative: PS5 günstig mit Resident Evil 4 kaufen

Die PS5 gibt's bei Saturn alternativ auch mit Resident Evil 4 günstiger.

Falls ihr an der SSD kein Interesse habt, könnt ihr die PS5 Disc Edition gerade übrigens auch günstig im Bundle mit dem Resident Evil 4 Remake bekommen. Beides zusammen kostet bei Saturn nur noch 555€. Ihr zahlt also einen Aufpreis von gerade mal rund 5€ für den erst im März erschienenen Horror-Hit:

