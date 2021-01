PS5 - Sony verrät neue Release-Zeiträume von 11 PlayStation 5-Spielen

Die diesjährige Consumer Electronics Show, kurz CES 2021, findet aufgrund der COVID-19-Pandemie im digitalen Rahmen statt. Um 23 Uhr der gestrigen Nacht stellte auch Sony einen kurzen Trailer beim digitalen Pressevent vor. Während des Trailers gab es zwar keine bedeutenden Neuankündigungen, doch ein etwa zwei Sekunden langes Standbild verriet neue Details zu bereits angekündigten PS5-Spielen.

Diese PS5-Spiele erscheinen demnächst

Ein Standbild des CES-Trailers, das bei Minute 10:38 zu sehen ist, verriet einige Veröffentlichungszeiträume von PS5-Krachern, die sehnsüchtig erwartet werden. Dabei reichen die Zeiträume vom Januar 2021 bis in das Jahr 2023. Während PS5-Titel wie Kena: Bridge of Spirits bereits in zwei Monaten erscheinen sollen, wurde das mysteriöse Sci-Fi-Spiel Pragmata auf das Jahr 2023 datiert.

Der Trailer verriet folgende Veröffentlichungszeiträume:

Eine Release-Liste aller PS5-Spiele 2021 findet ihr hier.

Einige der Releasezeiträume wie Hitman III und Returnal waren bereits bekannt. Kena: Bridge of Spirits wurde bislang nur mit dem ersten Quartal 2021 terminiert und erhält mit dem März 2021 einen genaueren Erscheinungszeitraum.

Die Highlights für dieses Jahr im Überblick

Kena: Bridge of Spirits

Im Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits reisen wir mit der Geisterführerin Kena und den niedlichen kleinen Rot durch eine Welt, die mit einer wundervollen Landschaft auf uns wartet. Hier muss das Mysterium eines verlassenen Dorfes aufgedeckt werden, das wir nur mithilfe unserer Geister-Freunde lösen können. Neben den Rätseln und Erkundungen warten spannende Kämpfe, in denen Kena ihren Stab als Waffe nutzt. Dieser lässt sich bei Bedarf in einen Bogen verwandeln.

Solar Ash

Der Action-Titel Solar Ash ist das mittlerweile zweite Spiel des Entwicklerstudios Heart Machine. Das Studio ist vor allem durch ihren ersten Titel Hyper Light Drifter aus dem Jahr 2016 bekannt geworden. In Solar Ash müssen Spieler*innen nun eine surreale 3D-Welt betreten, in der Geheimnisse, Herausforderungen und mächtige Gegner warten.

Stray

Im Adventure-Spiel Stray schlüpfen wir in die Rolle einer streunenden Katze. Aus der Perspektive des pelzigen Genossen gilt es, durch eine futuristische Stadt zu streunen, die in der fernen Zukunft angesiedelt ist und von Robotern bewohnt wird. Welche Geheimnisse die Stadt wohl birgt?

Welche Titel könnt ihr einfach nicht mehr abwarten?